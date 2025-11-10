10 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
'SE ENTREGOU'

Criminoso procurado fica nervoso na presença de PMs e acaba preso

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os PMs conduziram o procurado ao DP, onde ele ficou preso
Os PMs conduziram o procurado ao DP, onde ele ficou preso

Um homem procurado pela justiça por ameaça e descumprimento de medida protetiva foi capturado por policiais militares da primeira Cia do 49º Batalhão neste domingo (9), na Avenida Prefeito Luiz Latorre, em Jundiaí.

Os PMs faziam ptrulhamento quando um homem ao avistar a viatura demonstrou o nervosismo. Durante abordagem e busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Entretanto, a verificação junto ao Programa Muralha Paulista mostrou que o abordado estava procurado pelos crimes previstos no artigo 147 do Código Penal (ameaça) e no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva).

Diante da confirmação, os policiais comunicaram os direitos constitucionais ao detido - como ele estava nervoso e havia risco de tentativa de fuga, o preso precisou ser algemado

Ele foi conduzido ao Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários