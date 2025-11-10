Um homem procurado pela justiça por ameaça e descumprimento de medida protetiva foi capturado por policiais militares da primeira Cia do 49º Batalhão neste domingo (9), na Avenida Prefeito Luiz Latorre, em Jundiaí.

Os PMs faziam ptrulhamento quando um homem ao avistar a viatura demonstrou o nervosismo. Durante abordagem e busca pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. Entretanto, a verificação junto ao Programa Muralha Paulista mostrou que o abordado estava procurado pelos crimes previstos no artigo 147 do Código Penal (ameaça) e no artigo 24-A da Lei Maria da Penha (descumprimento de medida protetiva).

Diante da confirmação, os policiais comunicaram os direitos constitucionais ao detido - como ele estava nervoso e havia risco de tentativa de fuga, o preso precisou ser algemado