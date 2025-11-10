10 de novembro de 2025
QUEM AMA, CUIDA

Mutirão de zeladoria segue com ações na região Sul até sábado

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O mutirão de zeladoria ‘Quem Ama, Cuida’ leva serviços aos bairros
O mutirão de zeladoria ‘Quem Ama, Cuida’ leva serviços aos bairros

As equipes do mutirão ‘Quem Ama, Cuida’, da Prefeitura de Jundiaí, seguem até sábado 15 de novembro, com as ações de zeladoria e conservação na região Sul da cidade. Ao todo, 83 locais dos bairros Santa Gertrudes e Bonfiglioli estão recebendo os serviços realizados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).

As ações incluem poda e remoção de árvores, roçada, raspagem, limpeza de bocas de lobo, hidrojateamento, além de manutenção da iluminação pública e operação tapa-buracos.

VEJA MAIS:

Desde o início do programa, em março deste ano, o ‘Quem Ama, Cuida’ já percorreu todos os bairros da cidade, em diversas etapas, garantindo a manutenção contínua dos espaços públicos.

Além do cronograma regular, a Smisp mantém equipes que atendem as demandas do 156 da prefeitura.

“Essas ações reforçam o compromisso da prefeitura com o cuidado permanente dos espaços públicos, garantindo mais segurança, bem-estar e qualidade de vida para a população”, destacou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.

“Nosso objetivo é sempre manter os espaços públicos limpos e conservados, ideais para o convívio e lazer das famílias”, completou Jeferson.

O cronograma completo do mutirão pode ser conferido ao lado: [cronograma semanal]

