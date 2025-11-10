As equipes do mutirão ‘Quem Ama, Cuida’, da Prefeitura de Jundiaí, seguem até sábado 15 de novembro, com as ações de zeladoria e conservação na região Sul da cidade. Ao todo, 83 locais dos bairros Santa Gertrudes e Bonfiglioli estão recebendo os serviços realizados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).
As ações incluem poda e remoção de árvores, roçada, raspagem, limpeza de bocas de lobo, hidrojateamento, além de manutenção da iluminação pública e operação tapa-buracos.
Desde o início do programa, em março deste ano, o ‘Quem Ama, Cuida’ já percorreu todos os bairros da cidade, em diversas etapas, garantindo a manutenção contínua dos espaços públicos.
Além do cronograma regular, a Smisp mantém equipes que atendem as demandas do 156 da prefeitura.
“Essas ações reforçam o compromisso da prefeitura com o cuidado permanente dos espaços públicos, garantindo mais segurança, bem-estar e qualidade de vida para a população”, destacou o secretário interino da Smisp, Jeferson Coimbra.
“Nosso objetivo é sempre manter os espaços públicos limpos e conservados, ideais para o convívio e lazer das famílias”, completou Jeferson.
O cronograma completo do mutirão pode ser conferido ao lado: [cronograma semanal]