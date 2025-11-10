As equipes do mutirão ‘Quem Ama, Cuida’, da Prefeitura de Jundiaí, seguem até sábado 15 de novembro, com as ações de zeladoria e conservação na região Sul da cidade. Ao todo, 83 locais dos bairros Santa Gertrudes e Bonfiglioli estão recebendo os serviços realizados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp).

As ações incluem poda e remoção de árvores, roçada, raspagem, limpeza de bocas de lobo, hidrojateamento, além de manutenção da iluminação pública e operação tapa-buracos.

