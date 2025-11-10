Policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão prenderam um casal por furto qualificado, no bairro do Engenho, em Itatiba, na noite deste domingo (9). Além de furto, a mulher também responderá por resistência à prisão e ameaça, por ter jurado de morte os PMs.
O cabo Spencer e soldado De Matos estavam em patrulhamento, quando foram acionados para uma ocorrência de furto em andamento a uma residência.
Quando chegaram, flagraram um homem, de 52 anos, e uma mulher, de 50, dentro de uma casa, onde invadiram mediante arrombamento do portão. Eles foram abordados e se apresentaram como um casal.
Com o homem os policiais encontraram um kit ferramentas e uma antena Sky. Já com a companheira dele os agentes encontraram uma torneira de cobre e uma mangueira de jardim. Questionados, ambos afirmaram que venderiam em um comércio de sucatas.
Ao receberem voz de prisão, a mulher se voltou contra os PMs, resistindo à prisão e ameaçando de morte os policiais caso a prendessem.
Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o delegado os prendeu.