Policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão prenderam um casal por furto qualificado, no bairro do Engenho, em Itatiba, na noite deste domingo (9). Além de furto, a mulher também responderá por resistência à prisão e ameaça, por ter jurado de morte os PMs.

O cabo Spencer e soldado De Matos estavam em patrulhamento, quando foram acionados para uma ocorrência de furto em andamento a uma residência.

Quando chegaram, flagraram um homem, de 52 anos, e uma mulher, de 50, dentro de uma casa, onde invadiram mediante arrombamento do portão. Eles foram abordados e se apresentaram como um casal.