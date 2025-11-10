10 de novembro de 2025
TRÊS CRIMES

Mulher jura de morte PMs que a prenderam junto com o companheiro

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
JORNAL DE JUNDIAÍ / ILUSTRAÇÃO
Os PMs os levaram para a delegacia, onde ambos foram presos em flagrante
Policiais militares da 2ª Cia do 49° Batalhão prenderam um casal por furto qualificado, no bairro do Engenho, em Itatiba, na noite deste domingo (9). Além de furto, a mulher também responderá por resistência à prisão e ameaça, por ter jurado de morte os PMs.

O cabo Spencer e soldado De Matos estavam em patrulhamento, quando foram acionados para uma ocorrência de furto em andamento a uma residência.

Quando chegaram, flagraram um homem, de 52 anos, e uma mulher, de 50, dentro de uma casa, onde invadiram mediante arrombamento do portão. Eles foram abordados e se apresentaram como um casal.

Com o homem os policiais encontraram um kit ferramentas e uma antena Sky. Já com a companheira dele os agentes encontraram uma torneira de cobre e uma mangueira de jardim. Questionados, ambos afirmaram que venderiam em um comércio de sucatas.

Ao receberem voz de prisão, a mulher se voltou contra os PMs, resistindo à prisão e ameaçando de morte os policiais caso a prendessem.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial, onde o delegado os prendeu.

