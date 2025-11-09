09 de novembro de 2025
Palestra orienta pequenos empresários sobre finanças

Por REDAÇÃO | PREFEITURA DE JUNDIAÍ
| Tempo de leitura: 1 min
DIVULGAÇÃO
A participação é gratuita, mas os organizadores solicitam a doação de 1 litro de leite, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí

Voltada a empresários que buscam entender melhor seus números e crescer com segurança financeira, a palestra “Cresça com Clareza: Os 3 Pilares para Fortalecer Seu Negócio” será realizada no dia 19 de novembro, das 15h30 às 17h, no Espaço Jundiaí Empreendedora.

A atividade integra as ações do Espaço Jundiaí Empreendedora e foi pensada para oferecer conhecimento prático e acessível, ajudando os empreendedores a estruturarem seus negócios de forma sustentável.

Durante a palestra, a planejadora financeira e especialista em organização de finanças para pequenos empreendedores, Camila de Freitas, abordará de maneira leve e objetiva os três pilares que sustentam um negócio financeiramente saudável. “Vamos falar sobre os três pilares que formam a base de um negócio forte e lucrativo: a Organização, que é a base para respirar; a Estratégia, que garante crescimento com direção; e o Lucro, que é o que realmente sustenta o sonho do empreendedor,” explicou.

A palestra busca estimular uma visão mais consciente sobre gestão financeira, mostrando que crescer com clareza é o caminho para empreender com equilíbrio, propósito e resultados consistentes.

“A parceria entre o poder público e os empreendedores é essencial para fortalecer o ambiente de negócios. Iniciativas como essa ampliam o acesso ao conhecimento e criam oportunidades reais de crescimento para quem movimenta a economia local,” destacou Bruna Lazarini, secretária adjunta de Desenvolvimento Econômico.

A participação é gratuita, mas os organizadores solicitam a doação de 1 litro de leite, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Jundiaí.

