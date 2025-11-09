Voltada a empresários que buscam entender melhor seus números e crescer com segurança financeira, a palestra “Cresça com Clareza: Os 3 Pilares para Fortalecer Seu Negócio” será realizada no dia 19 de novembro, das 15h30 às 17h, no Espaço Jundiaí Empreendedora.

A atividade integra as ações do Espaço Jundiaí Empreendedora e foi pensada para oferecer conhecimento prático e acessível, ajudando os empreendedores a estruturarem seus negócios de forma sustentável.

Durante a palestra, a planejadora financeira e especialista em organização de finanças para pequenos empreendedores, Camila de Freitas, abordará de maneira leve e objetiva os três pilares que sustentam um negócio financeiramente saudável. “Vamos falar sobre os três pilares que formam a base de um negócio forte e lucrativo: a Organização, que é a base para respirar; a Estratégia, que garante crescimento com direção; e o Lucro, que é o que realmente sustenta o sonho do empreendedor,” explicou.