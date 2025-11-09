Uma mulher se trancou dentro de casa, com a filha, na região central de Jundiaí, para não ser atacada pelo irmão, contra quem ela e sua família têm medida protetiva. O caso aconteceu neste sábado (8) e o irmão foi preso por guardas municipais da Patrulha Guardiã Maria da Penha. Segundo apurou a reportagem, ele é viciado em drogas e perturba a irmã e sobrinha atrás de dinheiro para usar entorpecentes. No ano passado ele já havia sido preso, também por ignorar a medida protetiva e passou cinco meses na cadeia. De acordo com apuração do Jornal de Jundiaí, a vítima teme que ele seja solto novamente.

Os GMs Donola, Juliana e Richard foram acionados via Central de Operações Táticas (COT) para atender ocorrência de violência doméstica, em andamento, em que um homem estava invadindo a casa da irmã.

Os agentes, que prestavam apoio a uma ocorrência de veículo clone, foram para o local do pedido de socorro, onde flagraram o irmão da vítima no quintal - trata-se de um terreno, com uma casa nos fundos. Ele estava fuçando o lixo da irmã, quando a GM chegou.