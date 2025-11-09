Um curitibano, que veio a Jundiaí a negócios, foi preso por adulteração de sinal identificador automotor, ao ser abordado por guardas municipais de Apoio Tático, com uma Frontier clone roubada. O veículo foi apreendido para perícia. Ele também poderá responder por receptação.

Os GMs Zarantonello, F. Santos e Leopoldino faziam patrulhamento pela avenida Jundiaí, quando foram informados sobre uma Frontier, clone, circulando pela avenida Adílson Rodrigues. Os agentes foram para as imediações e localizaram a caminhonete em trânsito pela avenida Antônio Frederico Ozanan, na região do bairro Engordadouro.

Durante a abordagem e averiguação, os GMs constataram que o número do chassis batia com a placa do carro, o que causou estranheza, pois havia denúncia de clonagem. Então foi feita leitura do QR Code da placa, que não constou registro, ou seja, mostrando que era falsificada.