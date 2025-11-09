Um curitibano, que veio a Jundiaí a negócios, foi preso por adulteração de sinal identificador automotor, ao ser abordado por guardas municipais de Apoio Tático, com uma Frontier clone roubada. O veículo foi apreendido para perícia. Ele também poderá responder por receptação.
Os GMs Zarantonello, F. Santos e Leopoldino faziam patrulhamento pela avenida Jundiaí, quando foram informados sobre uma Frontier, clone, circulando pela avenida Adílson Rodrigues. Os agentes foram para as imediações e localizaram a caminhonete em trânsito pela avenida Antônio Frederico Ozanan, na região do bairro Engordadouro.
Durante a abordagem e averiguação, os GMs constataram que o número do chassis batia com a placa do carro, o que causou estranheza, pois havia denúncia de clonagem. Então foi feita leitura do QR Code da placa, que não constou registro, ou seja, mostrando que era falsificada.
Os guardas prosseguiram com a averiguação, fazendo a leitura do módulo do veículo, sendo constatado que se tratava de veículo roubado em Caxias do Sul, no dia 20 de setembro - no entanto, a confirmação terá de ser feita através de perícia técnica, para que o condutor responsa por receptação.
Questionado, ele disse que é de Curitiba e que não sabia das irregularidades, tendo comprado a caminhonete por R$ 100 mil, pela internet. Ele também afirmou que estava em Jundiaí a negócios, sem contudo informar qual sua atividade profissional.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso por adulteração de sinal identificador automotor.