Durante todo o mês de novembro, a Prefeitura de Jundiaí promove uma série de atividades em celebração ao Mês da Consciência Negra, com ações educativas, culturais e de valorização da diversidade étnico-racial. A programação, organizada em parceria com diferentes equipamentos municipais e entidades da sociedade civil, tem como objetivo estimular o diálogo, o respeito e a reflexão sobre a importância da igualdade racial.
As atividades incluem palestras, rodas de conversa e homenagens que acontecerão em diversos espaços da cidade, como CRAS Nordeste e Oeste, CCI Argos, CIEMPI e Etec Benedito Storani. Entre os temas abordados estão consciência racial e envelhecimento ativo, racismo na escola, maternidade negra e identidade e representatividade da população negra. No dia 20 de novembro, data em que se celebra o Dia da Consciência Negra, haverá também a tradicional Marcha da Consciência Negra, realizada pela sociedade civil, em caminhada pela Rua Barão de Jundiaí.
Encerrando o mês de atividades, no dia 26 de novembro, o Paço Municipal será palco de uma homenagem a personalidades negras de Jundiaí, reconhecendo contribuições nas áreas de esporte, cultura e cidadania.
Para a assessora de Políticas para Igualdade Racial, Andréa Pereira, o mês de novembro é um marco de valorização da história e da identidade do povo negro. “É um período de conscientização e reconhecimento das lutas e conquistas da população negra. Mais do que celebrar, é um momento de refletir e reafirmar nosso compromisso com a promoção da igualdade racial e o enfrentamento ao racismo em todas as suas formas”, destaca Andréa.
Além das ações formativas e culturais, Jundiaí também será palco do Concurso Miss Pérola Negra 2025, tradicional evento que valoriza a diversidade étnica e sociocultural do Município. O concurso tem como objetivo divulgar a cultura e a estética afro-brasileiras, promovendo o empoderamento da mulher negra e fortalecendo o sentimento de representatividade. A final e coroação da Miss 2025 acontecem no Teatro Polytheama, no dia 16 de novembro (domingo), às 19h.