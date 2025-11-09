Durante todo o mês de novembro, a Prefeitura de Jundiaí promove uma série de atividades em celebração ao Mês da Consciência Negra, com ações educativas, culturais e de valorização da diversidade étnico-racial. A programação, organizada em parceria com diferentes equipamentos municipais e entidades da sociedade civil, tem como objetivo estimular o diálogo, o respeito e a reflexão sobre a importância da igualdade racial.

As atividades incluem palestras, rodas de conversa e homenagens que acontecerão em diversos espaços da cidade, como CRAS Nordeste e Oeste, CCI Argos, CIEMPI e Etec Benedito Storani. Entre os temas abordados estão consciência racial e envelhecimento ativo, racismo na escola, maternidade negra e identidade e representatividade da população negra. No dia 20 de novembro, data em que se celebra o Dia da Consciência Negra, haverá também a tradicional Marcha da Consciência Negra, realizada pela sociedade civil, em caminhada pela Rua Barão de Jundiaí.

Encerrando o mês de atividades, no dia 26 de novembro, o Paço Municipal será palco de uma homenagem a personalidades negras de Jundiaí, reconhecendo contribuições nas áreas de esporte, cultura e cidadania.