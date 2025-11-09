09 de novembro de 2025
FORÇA TÁTICA

Perseguição, acidente e fuga acabam em apreensão em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O criminoso abandonou o veículo e fugiu a pé
O criminoso abandonou o veículo e fugiu a pé

Policiais militares do 1° Pelotão de Força Tática do 49° Batalhão apreenderam três sacolas com grande quantidade de drogas, no Jardim Tamoio, em Jundiaí, na noite deste sábado (8), após perseguição a um traficante que bateu o carro durante a fuga. Ele conseguiu fugir a pé.

Os PMs faziam patrulhamento tático, quando notaram um veículo Peugeot, prata, em alta velocidade, que quase bateu em outro carro na esquina das ruas Pedro Canale e Francisco Pedroni, próximo ao ponto de tráfico da rua Bastos.

Os militares deram ordem de parada, mas o condutor ignorou e iniciou fuga, colocando pedestres em risco em várias ruas do bairro, até que bateu em um carro.

Sem condições de prosseguir, ele abandonou o veículo e correu para uma viela, conseguindo fugir.

No carro os policiais encontraram grande quantidade de cocaína, crack e lança-perfume.

O entorpecente foi recolhido e apresentado no Plantão Policial, para registro de ocorrência e investigação da Polícia Civil.

