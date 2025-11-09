Depois de tentar furtar um caminhão e não conseguir, um homem foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão, no exato momento em que tentava furtar também um carro, no Jardim Guanabara, em Jundiaí, neste sábado (8).

A PM foi acionada via 190 para atender a uma ocorrência de furto em andamento de um carro na avenida Arquimedes. Para o local foram o cabo Iório e soldado F.Soares, que flagraram o suspeito dentro de um automóvel. Durante a abordagem, os agentes perceberam que o painel havia sido violado e os fios da ignição arrancados. Também foi possível perceber que ele já havia desencapado a ponta dos fios e estava tentando funcionar por meio de ligação direta. Questionado, ele confessou que estava tentando furtar o veículo.

Ainda no local - agora já com apoio do 2° sargento Ricardo e cabo Miguel, e soldados Bento e Archilha -, os agentes notaram que um caminhão do outro lado da rua estava com a porta danificada. Ao verificarem, encontraram o painel violado e os fios arrancados e desencapados. O homem foi questionado e confessou que primeiramente havia tentado furtar o caminhão e, como não conseguiu, tentou furtar o carro.