O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou o gabinete de crise montado no Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da Defesa Civil do Estado por conta das previsões meteorológicas neste sábado (08). O órgão emitiu alertas Cell Broadcast para a população sobre a possibilidade de chuvas e rajadas de vento fortes neste fim de semana. Na Grande São Paulo e no litoral paulista, os ventos podem ultrapassar os 100 km/h.
“Estamos acompanhando de perto as fortes chuvas e ventos que atingem o Estado de São Paulo. Nosso foco é dar todo o suporte à população e nos antecipar a qualquer situação de risco. A Defesa Civil de São Paulo já emitiu alertas em diversas regiões e está preparada para agir e prestar todo tipo de apoio necessário”, disse Tarcísio.
Até o momento, as maiores rajadas de vento em São Paulo ficaram em 109 km/h na região de São José dos Campos, 93 km/h na região de Ourinhos e 80 km/h na Região Metropolitana.
As precipitações se concentram atualmente nas regiões de Ribeirão Preto, Franca, Campinas, São José dos Campos, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Para as próximas horas, a previsão é de condições para pancadas de chuva moderada e rajadas de vento moderadas a fortes, podendo atingir valores superiores à 70 km/h, principalmente no leste paulista, região onde a Defesa Civil recomenda atenção redobtrada.
“O Governo de São Paulo está à disposição para ajudar no que for preciso e prestar todo o apoio às vítimas dessa tragédia. Contem com nossas orações e com nossa solidariedade. Vocês não estão sozinhos”, escreveu em sua rede social.
Previsão do tempo em São Paulo
Deve ser de chuva fraca na capital, Baixada Santista e Litoral Norte. No interior de São Paulo, o dia inicia encoberto. À tarde, o tempo abre no interior, mas ainda entre muitas nuvens. Já na faixa leste, o céu permanece nublado, com ocorrência de garoas. Os ventos ficam mais calmos, com rajadas em torno de 40 km/h.
As temperaturas seguem amenas: na capital, a mínima será de 15°C e a máxima de 21°C. No interior, os termômetros não caem tanto — em Bauru, a mínima será de 17°C e a máxima de 26°C.
Recomendações à população em caso de temporais
Evite áreas arborizadas e não estacione veículos sob árvores;
Recolha objetos soltos em varandas e quintais;
Durante tempestades com raios, evite áreas abertas, estruturas metálicas e contato com água;
Nunca atravesse áreas alagadas;
Se um fio energizado cair sobre o veículo, permaneça dentro do carro e acione o Corpo de Bombeiros;
Em caso de emergência, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193);
Acompanhe atualizações pelos canais oficiais e cadastre seu celular para receber alertas enviando o CEP por SMS para 40199.
Para garantir pronta resposta às ocorrências relacionadas às tempestades, todo o Sistema Estadual de Defesa Civil estará em prontidão, e a Defesa Civil mobiliza o gabinete de crise desde esse sábado (8) — dia com maior potencial de tempo severo no Estado.
Instituições como o Corpo de Bombeiros, ARSESP, ARTESP, Fundo Social, SP Águas, Sabesp e concessionárias de energia e gás estarão reunidas no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil estadual.