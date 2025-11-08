O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou o gabinete de crise montado no Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE) da Defesa Civil do Estado por conta das previsões meteorológicas neste sábado (08). O órgão emitiu alertas Cell Broadcast para a população sobre a possibilidade de chuvas e rajadas de vento fortes neste fim de semana. Na Grande São Paulo e no litoral paulista, os ventos podem ultrapassar os 100 km/h.

“Estamos acompanhando de perto as fortes chuvas e ventos que atingem o Estado de São Paulo. Nosso foco é dar todo o suporte à população e nos antecipar a qualquer situação de risco. A Defesa Civil de São Paulo já emitiu alertas em diversas regiões e está preparada para agir e prestar todo tipo de apoio necessário”, disse Tarcísio.

Até o momento, as maiores rajadas de vento em São Paulo ficaram em 109 km/h na região de São José dos Campos, 93 km/h na região de Ourinhos e 80 km/h na Região Metropolitana.