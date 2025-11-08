O Procon Jundiaí divulgou o balanço da edição de setembro do “Mutirão Limpa Nome”, ação promovida com o objetivo de facilitar a renegociação de dívidas e contribuir para a recuperação da saúde financeira dos consumidores do município. Ao longo do período da campanha, foram realizados 457 atendimentos, totalizando R$ 1.771.984,46 em dívidas negociadas.



Do total de atendimentos, 130 consumidores fecharam acordos, resultando no valor de R$ 246.863,77 renegociados com condições facilitadas. O levantamento destaca também as empresas mais procuradas pelos consumidores durante o mutirão, sendo elas, CPFL, Nubank, Itaú, Caixa, Bradesco, Cred Sistem, Lojas Cem, Bradescard, NPL Ipanema, e Brasil Card.

“O Mutirão Limpa Nome foi uma oportunidade importante para promover a pacificação das relações de consumo, auxiliar na reorganização financeira das famílias e reduzir a inadimplência no município. A expectativa é de que a ação passe a ocorrer anualmente”, destacou o diretor do Procon Jundiaí, Marcelo Canale.