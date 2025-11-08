08 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
DEVE BASTANTE

Bandidão vai preso de novo, mas desta vez por calote na pensão

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os PMs prenderam o pai caloteiro e o levaram para o DP
Os PMs prenderam o pai caloteiro e o levaram para o DP

Um criminoso de carreira, com passagens/reincidências por assalto e associação criminosa (antiga formação de quadrilha), foi preso por policiais militares da equipe Alpha da 2ª Cia do 49° Batalhão, em Itatiba, na manhã deste sábado (8). Apesar do histórico de crimes violentos, ele foi preso por dívida de R$ 3 mil de pensão alimentícia.

O cabo Spencer e soldado De Matos receberam informações sobre o paradeiro de um pai devedor de pensão alimentícia ao filho, que estava sendo procurado pela Justiça.

Os agentes foram até o local, onde o localizaram. Em consulta aos dados pessoais, os PMs não só confirmaram a dívida da pensão, como também foram surpreendidos pela vasta ficha criminal formada por crimes violentos.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários