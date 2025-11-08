Um criminoso de carreira, com passagens/reincidências por assalto e associação criminosa (antiga formação de quadrilha), foi preso por policiais militares da equipe Alpha da 2ª Cia do 49° Batalhão, em Itatiba, na manhã deste sábado (8). Apesar do histórico de crimes violentos, ele foi preso por dívida de R$ 3 mil de pensão alimentícia.

O cabo Spencer e soldado De Matos receberam informações sobre o paradeiro de um pai devedor de pensão alimentícia ao filho, que estava sendo procurado pela Justiça.

Os agentes foram até o local, onde o localizaram. Em consulta aos dados pessoais, os PMs não só confirmaram a dívida da pensão, como também foram surpreendidos pela vasta ficha criminal formada por crimes violentos.