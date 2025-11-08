Um traficante procurado pela Justiça foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático, no Jardim São Camilo, em Jundiaí, na manhã deste sábado (8).
Os GMs Zarantonello, F. Santos e Leopoldino faziam patrulhamento pela rua José Maria Whitacker, quando se depararam com um homem que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura.
Ao perceber que seria abordado, ele correu para uma área de mata para fugir, mas foi perseguido e detido.
Em consulta aos seus dados pessoais, foi constatado que se tratava de traficante procurado pela Justiça.
O criminoso foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.