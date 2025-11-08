08 de novembro de 2025
APOIO TÁTICO

Criminoso é perseguido e preso em área de mata em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
O criminoso foi preso pelos GMs do Apoio Tático foi e conduzido ao Plantão Policial
O criminoso foi preso pelos GMs do Apoio Tático foi e conduzido ao Plantão Policial

Um traficante procurado pela Justiça foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático, no Jardim São Camilo, em Jundiaí, na manhã deste sábado (8).

Os GMs Zarantonello, F. Santos e Leopoldino faziam patrulhamento pela rua José Maria Whitacker, quando se depararam com um homem que demonstrou nervosismo ao avistar a viatura.

Ao perceber que seria abordado, ele correu para uma área de mata para fugir, mas foi perseguido e detido.

Em consulta aos seus dados pessoais, foi constatado que se tratava de traficante procurado pela Justiça.

O criminoso foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão.

