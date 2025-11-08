Um homem de 23 anos foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio contra sua companheira, de 22, na madrugada deste sábado (8), em um bairro da região Oeste de Jundiaí. Segundo a vítima e também testemunhas, além de espancá-la, ele ainda tentou matá-la utilizando uma faca serra, sendo impedido por uma prima da vítima. Os crimes ocorreram em dois locais diferentes, sendo na casa do casal - vivem em união estável há 7 meses -, e na residência da prima, onde ele invadiu mediante arrombamento. O homem só cessou as investidas violentas, apos ser contido e dominado por populares, até a chegada de policiais militares, que efetuaram a prisão.

.

A sequência criminosa iniciou-se por volta das 00h12, na residência do casal, quando o suspeito, após chegar do trabalho, bastante nervoso, passou a destruir móveis e objetos, arrombou a porta do quarto onde a vítima havia se trancado e iniciou violentas agressões físicas, incluindo chutes no abdômen, socos na cabeça e puxões de cabelo, deixando hematomas visíveis. De acordo com registro da ocorrência, assinado pelo delegado André Moreira de Mello Silveira "o caso apresentou especial gravidade pela persistência criminosa do agressor, que realizou três investidas distintas contra a vítima em locais diferentes. Após a primeira agressão, ele evadiu-se quando a Polícia Militar foi acionada, embrenhando-se em área de mata. Durante o período entre as agressões, utilizou-se de mentira ao pegar emprestado o celular da mãe da vítima e enviar mensagens ameaçadoras à companheira".

O ápice da conduta criminosa ocorreu aproximadamente às 1h30, quando o agressor localizou a vítima pela terceira vez, agora refugiada na casa de sua tia. De acordo com os relatos, ele invadiu a residência e sacou uma faca serra que portava na cintura, tentando golpear a cabeça da vítima - a consumação do feminicídio foi impedida pela intervenção da prima, que relatou com precisão ter visto o momento em que o agressor levantou o braço armado para desferir o golpe fatal, conseguindo puxar a vítima para dentro da residência enquanto ela se abaixava instintivamente. Populares e familiares presentes conseguiram conter fisicamente o agressor e desarmá-lo até a chegada das viaturas policiais.

Os PMs lhe deram voz de prisão e o conduziram ao Plantão Policial, onde o delegado determinou a prisão em flagrante e representou pela conversão em prisão preventiva, fundamentando que "a segregação cautelar se mostra imprescindível diante do risco concreto à vida da vítima, da alta probabilidade de reiteração criminosa e da necessidade de garantir a execução das medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima nos termos da Lei Maria da Penha".