O mesatenista Michel Augusto Sartorato, de 38 anos, integrante do Time Jundiaí (categoria Sênior 35), garantiu vaga na Seleção Paulista da modalidade após conquistar o terceiro lugar na última etapa do Estadual de Tênis de Mesa, chamada de “Paulistão”, que reúne os 16 melhores atletas de cada categoria.

Michel não só garantiu o bronze como terminou a disputa em terceiro do ranking. Com isso, jogou a seletiva e confirmou vaga na Seleção Paulista que representará o estado no Campeonato Brasileiro em Blumenau-SC, em dezembro.

O integrante do Time Jundiaí pratica o esporte desde os 9 anos. Está na equipe há 23 anos, tendo passado pelas categorias de base do Time. “Estar na Seleção Paulista era um dos meus objetivos. É o sonho de qualquer atleta, pois nosso estado concentra os melhores mesatenistas”, revelou. “A expectativa de representar São Paulo é muito grande, ainda mais nesse momento que o tênis de mesa está em ascensão. Sinto-me confiante em trazer o título brasileiro para o nosso estado”, emendou.