O mesatenista Michel Augusto Sartorato, de 38 anos, integrante do Time Jundiaí (categoria Sênior 35), garantiu vaga na Seleção Paulista da modalidade após conquistar o terceiro lugar na última etapa do Estadual de Tênis de Mesa, chamada de “Paulistão”, que reúne os 16 melhores atletas de cada categoria.
Michel não só garantiu o bronze como terminou a disputa em terceiro do ranking. Com isso, jogou a seletiva e confirmou vaga na Seleção Paulista que representará o estado no Campeonato Brasileiro em Blumenau-SC, em dezembro.
O integrante do Time Jundiaí pratica o esporte desde os 9 anos. Está na equipe há 23 anos, tendo passado pelas categorias de base do Time. “Estar na Seleção Paulista era um dos meus objetivos. É o sonho de qualquer atleta, pois nosso estado concentra os melhores mesatenistas”, revelou. “A expectativa de representar São Paulo é muito grande, ainda mais nesse momento que o tênis de mesa está em ascensão. Sinto-me confiante em trazer o título brasileiro para o nosso estado”, emendou.
AULAS GRATUITAS
A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), da Prefeitura de Jundiaí, tem vagas abertas para crianças e adolescentes (de 8 a 17 anos) iniciantes fazerem aulas de tênis de mesa gratuitamente, duas vezes por semana.
Os interessados em integrar o Time Jundiaí da modalidade podem se matricular no local das atividades – o CECE Antônio de Lima, no bairro Agapeama (rua Benedito de Souza Costa, 11). Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4589-6918.
As aulas serão ministradas pelo professor Eliezer e seus assistentes, Leandro e Nicholas. As vagas são limitadas.
São duas turmas:
Turma 1 – terças e quintas-feiras, das 16h30 às 17h30; quartas e sextas, das 9h30 às 10h30;
Turma 2 – terças e quintas-feiras, das 17h30 às 18h30; quartas e sextas, das 10h30 às 11h30.