Com 67 diferentes bancas, a 6ª edição do “Sabores da Gente” será neste sábado (08), no Espaço Expressa. Das 13h às 19h, a programação com entrada gratuita irá reunir o melhor em qualidade e diversidade da produção local in natura, artesanal, gastronômica e criativa. A programação será realizada na área interna e coberta, próxima à Sala Santos-Jundiaí de espetáculos.
Tudo isso ficará por conta dos participantes das feiras livres e varejões municipais, do Jundiahy Gastronomia de Rua, das Rotas Turísticas e do Jundiaí feito à mão, iniciativas da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT).
Direto da terra para a mesa do consumidor, as opções de hortícolas irão garantir as sempre muito variadas e frescas opções de frutas, verduras e legumes. Se seção dos derivados animais, as opções serão de mel, própolis e outros derivados, além de queijos e iogurtes.
No ramo das conservas, as delícias desta vez serão as geleias, molhos caseiros, antepastos, picles e compotas de doces de abóbora e de mamão. O café em grãos e moído também não poderia ficar de fora, com seu aroma de delícias do campo.
Na seção de panificação, as opções da vez serão os pães artesanais, pães de fermentação natural e pão de linguiça artesanal.
Além de sair de sacolas de compras cheias, o consumidor também poderá se deliciar no local, com opções para todos os gostos. Só entre os salgados, as opções ficarão por conta das porções diversas – como de linguiça -, fogaças, pizzas, espetinhos, pasteis, quiches, produtos defumados (costelinha suína, bolinho de costela defumada e “pulled pork”) e algumas opções sem glúten. Isso sem falar dos diversos tipos de lanches, como os de pernil e de linguiça, hambúrgueres artesanais e o tradicional cachorro quente.
As opções de bebidas também estão de acordo para todos os gostos, com água e refrigerantes, caldo de cana, sucos naturais, água de coco, além da cerveja, chope e sidra artesanais, vinhos e suco de uva, que sempre marcam presença nas edições do Sabores da Gente.
E, para fechar a visita ao Sabores da Gente com um gostinho doce, as sobremesas da vez serão os bolos, tortas, donuts, brigadeiros, pudins, sorvetes, raspadinhas, geladinhos, brownies, cookies, suspiros, pasteis de Belém, bala baiana, bala de pinga, crustolis, bolachas e, claro, chocolates em geral.
Artesanato
As opções de artesanato para presente e enfeites também são diversas, com acessórios e vestuário em geral, itens de costura criativa, bijuterias, bolsas, biscuit, pedrarias, arte produzida com material reciclável, velas aromáticas e decorativas, incensos, escalda pés, banho de ervas, leques, tecidos africanos, arte botânica, terrários, minijardins, enxoval bordado e personalizado, peças com conchas, produtos de aromaterapia, “blends”, compressas de grãos e ervas. Para a presentar as crianças, as opções serão naninhas, bichos de pelúcia, bonecas de pano. Já para os pets, as opções englobarão acessórios, moda, comedouros e camas de madeira.
O Espaço Expressa fica na avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa