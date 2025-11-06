Com 67 diferentes bancas, a 6ª edição do “Sabores da Gente” será neste sábado (08), no Espaço Expressa. Das 13h às 19h, a programação com entrada gratuita irá reunir o melhor em qualidade e diversidade da produção local in natura, artesanal, gastronômica e criativa. A programação será realizada na área interna e coberta, próxima à Sala Santos-Jundiaí de espetáculos.

Tudo isso ficará por conta dos participantes das feiras livres e varejões municipais, do Jundiahy Gastronomia de Rua, das Rotas Turísticas e do Jundiaí feito à mão, iniciativas da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT).

Direto da terra para a mesa do consumidor, as opções de hortícolas irão garantir as sempre muito variadas e frescas opções de frutas, verduras e legumes. Se seção dos derivados animais, as opções serão de mel, própolis e outros derivados, além de queijos e iogurtes.