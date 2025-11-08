08 de novembro de 2025
ESTUPRO

Polícia prende suspeito de violentar criança de 8 anos

Por Fábio Estevam | Polícia
A criança e a mãe estão recebendo auxílio de uma rede de apoio
Um suspeito de estuprar uma criança de 8 anos foi capturado por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em Itatiba, nesta sexta-feira (7). De acordo com a polícia, ele tinha planos de fugir para outro estado.

Em Julho deste ano a mãe da criança denunciou o homem à polícia por violentar sua filha. O caso começou a ser investigado e, depois de cinco meses de oitivas - inclusive escutas especializadas com a vítima -, foram reunidas provas da autoria do suspeito.

Foi então solicitado à Justiça um mandado de prisão, que os policiais cumpriram nesta sexta-feira.

Ainda de acordo com a DDM, ele estava se preparando para fugir de Itatiba e seu objetivo era se esconder em outro estado.

O suspeito foi conduzido à delegacia e posteriormente para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista, onde ficou para aguardar a audiência de custódia.

A criança e a mãe estão recebendo auxílio de uma rede de apoio.

