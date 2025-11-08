Um suspeito de estuprar uma criança de 8 anos foi capturado por policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), em Itatiba, nesta sexta-feira (7). De acordo com a polícia, ele tinha planos de fugir para outro estado.

Em Julho deste ano a mãe da criança denunciou o homem à polícia por violentar sua filha. O caso começou a ser investigado e, depois de cinco meses de oitivas - inclusive escutas especializadas com a vítima -, foram reunidas provas da autoria do suspeito.

Foi então solicitado à Justiça um mandado de prisão, que os policiais cumpriram nesta sexta-feira.