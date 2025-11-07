As meninas do Time Jundiaí de vôlei, categoria sub-17, venceram nesta sexta-feira (7) a equipe do Realizar Santos por 3 sets a 0, fora de casa, e garantiram vaga na final da Divisão Especial (Série Bronze) do Campeonato Paulista. As parciais da partida foram 25/16, 25/10 e 25/21. O adversário na decisão será o São Caetano.

O elenco jundiaiense, comandado pelo técnico Moacir Regra, já havia superado o time santista no jogo de ida da semifinal, também por 3 a 0, em partida realizada no dia 6 de novembro, em Jundiaí. “Fizemos um grande jogo em Santos, com saques bem colocados e forçados, além de um bloqueio eficiente”, destacou o técnico Moacir Regra.

As duas partidas da final contra o São Caetano estão marcadas para os dias 12 e 25 de novembro. O primeiro jogo será no CECE Antônio de Lima, em Jundiaí, às 18h30. O confronto de volta será no ginásio da EMEF Professor Rosalvito Cobra, em São Caetano do Sul, às 19h30. Caso cada equipe vença uma partida, será disputado o golden set (set desempate, melhor de 25 pontos) após o segundo jogo, para definir o campeão estadual da categoria sub-17.