O Castramóvel, unidade móvel de atendimento veterinário gratuito, realiza neste fim de semana os últimos atendimentos no Jardim Novo Horizonte, na região oeste da cidade. O serviço itinerante, que desde o início de outubro tem oferecido castrações gratuitas de cães e gatos, segue com cirurgias nesta sexta-feira (07), sábado (08) e domingo (09).

Com grande adesão do público local, a passagem do Castramóvel pelo Novo Horizonte garantiu o atendimento de centenas de tutores e contribuiu para o controle populacional de animais domésticos no bairro e arredores.

