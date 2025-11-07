O Castramóvel, unidade móvel de atendimento veterinário gratuito, realiza neste fim de semana os últimos atendimentos no Jardim Novo Horizonte, na região oeste da cidade. O serviço itinerante, que desde o início de outubro tem oferecido castrações gratuitas de cães e gatos, segue com cirurgias nesta sexta-feira (07), sábado (08) e domingo (09).
Com grande adesão do público local, a passagem do Castramóvel pelo Novo Horizonte garantiu o atendimento de centenas de tutores e contribuiu para o controle populacional de animais domésticos no bairro e arredores.
Na sequência, o serviço segue para a região do Retiro, com atendimentos no Centro Esportivo Benedito de Lima, localizado na Avenida Osmundo dos Santos Pellegrini, 1364. As atividades serão realizadas 10 a 23 de novembro, com cadastros presenciais às quartas e quintas-feiras, e castrações realizadas às sextas, sábados e domingos.
Quem pode se cadastrar
Residentes de Jundiaí;
Cães e gatos de 6 meses a 7 anos de idade;
Animais com peso entre 3 kg e 25 kg;
Não serão castrados animais doentes, gestantes, no cio ou amamentando.
Como fazer o cadastro e o agendamento on-line
Realize o cadastro no site do Governo Federal: acesso.gov.br;
Cadastre o animal no Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos – SinPatinhas: sinpatinhas.mma.gov.br (confira o tutorial do Ministério do Meio Ambiente);
Após os cadastros, acesse o site do Castramóvel: https://castrapet.com.br e faça o agendamento da cirurgia.
É fundamental que o cadastro e o agendamento sejam feitos com o mesmo nome e CPF do tutor registrados no SinPatinhas, garantindo a correspondência entre os sistemas.
Agendamento presencial
Quem tiver dificuldade em realizar o processo pela internet pode procurar a equipe do Castramóvel diretamente no local. É necessário levar original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência.
É de extrema importância que o tutor compareça no dia e horário agendados. As ausências comprometem o cronograma de atendimentos e impedem que outros animais sejam atendidos. Caso não seja possível comparecer, o cancelamento deve ser feito com antecedência.
No dia da castração
O tutor deve levar documento de identidade;
O animal deve estar em jejum de 8 horas de sólidos e líquidos;
Cães devem estar com guia e coleira; se forem agressivos, usar focinheira;
Gatos devem ser transportados em caixa adequada;
Todos os animais passam por avaliação veterinária antes do procedimento.
Cuidados após a castração
Após o procedimento, os tutores recebem medicação e orientações de cuidado. É importante manter o animal em local limpo e tranquilo, evitar esforços físicos e observar o comportamento nas primeiras 48 horas. Qualquer sinal de febre, inchaço ou sangramento deve ser comunicado à equipe do DEBEA.
O Castramóvel é uma iniciativa da Prefeitura de Jundiaí que reforça o compromisso da gestão com o bem-estar animal e o atendimento descentralizado, levando o serviço gratuito de castração aos bairros e facilitando o acesso da população.
Para mais informações sobre os cadastros, orientações e locais de atendimento, acesse https://castrapet.com.br ou entre em contato com o DEBEA pelo telefone (11) 4589-8541.