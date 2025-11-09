Atualmente, a Terra passa por um período de crise, e ocorrerão vários deles, cada um representando uma etapa, até que ela alcance a condição de Planeta de Regeneração. Esse processo é lento, dura séculos, e faz parte do nosso processo evolutivo. Perturbações de toda ordem estão ocorrendo para sacudirem os padrões de comportamento das pessoas e, devido a isso, muitos despertarão. Esses períodos são fundamentais para nós acordarmos de nosso sono secular e fazem-se necessários para nos libertarmos do nosso cárcere psíquico, acelerando a nossa evolução moral.

As inteligências voltadas ao mal tentam a todo custo tirar vantagem de tal situação, mas, nunca estamos desamparados, visto que Jesus Cristo que é o governador espiritual da Terra, conjuntamente com outros Espíritos Superiores, trabalham diuturnamente em defesa do nosso orbe. Eles fazem isso de muitas formas, como nos inspirando a evitar conflitos que poderiam levar à 3ª Guerra Mundial, pois isso retardaria em milênios a evolução do planeta e perturbaria o equilíbrio da Galáxia. Porém, temos o livre-arbítrio e, dessa forma, somos nós que decidimos o nosso futuro.

Nesses períodos de crise, precisamos aprender a adaptar-nos a situações novas ou incomuns que surgirão no processo de transição planetária, ajustando-nos às novas exigências do meio onde vivemos. Haverá menos dores e sofrimento para quem compreender a necessidade da reciclagem no mundo interior. Para isso, devemos estar dispostos a viver com mais simplicidade, sabendo lidar com rupturas e perdas, sem revolta ou desânimo e com assertividade positiva, para que consigamos manter acesa a chama da fé nos momentos mais críticos. Temos que investigar, conhecer e lidar com o nosso “lado sombrio”, aceitando a nossa inferioridade moral, sem auto condenarmo-nos.

Para atravessarmos bem essas crises devemos ter uma mudança de comportamento, fé irrestrita no Cristo e perseverança. Conforme o Espírito José Lázaro nos orienta: “Queridos filhos, essa onda de pessimismo que muitas vezes toma conta do mundo não tem razão de ser. Esperança! Tenham esperança! O Bem prevalecerá! Tenham esperança, mas não esperem que as coisas aconteçam! Façam as coisas acontecerem! Tenham esperança, mas, sobretudo, tenham perseverança, para que a esperança não se canse! Tenham esperança, todavia não deixem de lutar em momento algum, pois que podemos cair em qualquer etapa da caminhada, mesmo estando perto da linha de chegada.”

O nosso esforço e proatividade no bem são fundamentais na melhora do mundo, não devemos permanecer na expectativa de que ele se transforme sozinho, nós precisamos transformá-lo e, para isso, devemos nos transformar, revendo conceitos, posturas, pensamentos e ações.Segundo Bezerra de Menezes: “O momento da crise é momento de um passo adiante, não devemos retroceder, rebelar ou estacionar. A crise pede avanço. E se a crise chegou para cada um de nós, é hora de levantar, mudar e seguir em frente na construção de um novo tempo de amor.”

Eduardo Battel é médico urologista, expositor Espírita e Coordenador da Liga de Medicina e Espiritualidade da FMJ