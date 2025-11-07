As lojas do centro e dos bairros de Jundiaí atenderão em horário especial neste sábado (08), até as 18h. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), o funcionamento em horário estendido no primeiro sábado do mês após o quinto dia útil está garantido pela cláusula quadragésima oitava da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Edison Maltoni, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio), destaca que, além de representar uma boa oportunidade para os comerciantes aumentarem suas vendas, o horário especial também tem o objetivo de oferecer mais tempo de compra aos consumidores.

“Nos sábados de horário estendido constatamos um aumento de até 30% nas vendas. Por isso, os lojistas devem apostar em ações para atrair o consumidor, investir na decoração da vitrine, destacar produtos para esta época do ano e, principalmente, apostar nas campanhas de Black Friday. Também é válido investir em promoções, diversificar os meios de pagamento e se preparar para o pagamento da primeira parcela do décimo terceiro salário”, observa Maltoni.