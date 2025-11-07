Neste sábado (8), haverá um posto de vacinação gratuita na Praça da Matriz, das 9h às 16h, para adolescentes e adultos. Qualquer cidadão poderá tomar vacina contra gripe, sarampo e febre amarela, além da vacina contra o HPV, disponível para o público de 9 a 19 anos.

A vacinação no centro da cidade integra um conjunto de ações intensivas que a Prefeitura desenvolve neste sábado (8), tais como a vacinação casa a casa, em continuação à estratégia para acessibilizar a imunização de munícipes que residem em locais de difícil acesso. Dessa vez, as equipes vão percorrer, das 8h30 às 16h, as ruas da área de abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Caxambu e Ivoturucaia.