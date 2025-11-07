07 de novembro de 2025
IMUNIZAÇÃO

Sábado (8) tem ação especial de vacinação na Praça da Matriz

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PMJ
Posto ficará disponível das 9h às 16h para vacinas de gripe, sarampo, febre amarela e HPV
Posto ficará disponível das 9h às 16h para vacinas de gripe, sarampo, febre amarela e HPV

Neste sábado (8), haverá um posto de vacinação gratuita na Praça da Matriz, das 9h às 16h, para adolescentes e adultos. Qualquer cidadão poderá tomar vacina contra gripe, sarampo e febre amarela, além da vacina contra o HPV, disponível para o público de 9 a 19 anos.

A vacinação no centro da cidade integra um conjunto de ações intensivas que a Prefeitura desenvolve neste sábado (8), tais como a vacinação casa a casa, em continuação à estratégia para acessibilizar a imunização de munícipes que residem em locais de difícil acesso. Dessa vez, as equipes vão percorrer, das 8h30 às 16h, as ruas da área de abrangência das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Caxambu e Ivoturucaia.

