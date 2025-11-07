O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico (Compac) recebe, até a próxima quarta-feira (12), as inscrições dos candidatos interessados em compor e em votar na composição do conselho para o próximo biênio. A eleição tem como propósito a recomposição de três vagas de titulares e três vagas de suplentes de representantes das associações ligadas ao Patrimônio Histórico e outras seis vagas para titulares e outras seis de suplentes para representantes da comunidade, totalizando assim 18 vagas.
Para as vagas relacionadas às associações, podem se inscrever os interessados maiores de idade e representantes de entidades sediadas ou com atuações comprovadas no município, e que tenham como função a promoção da preservação do Patrimônio Cultural. Já os candidatos representantes da comunidade devem ser maiores de idade, residentes em Jundiaí e não atuar como cargo comissionado ou função de confiança junto ao município. Para os cargos de eleitores, podem se inscrever os munícipes residentes em Jundiaí e maiores de 16 anos.
Para se inscrever, os interessados deverão enviar a ficha de inscrição respectiva de sua participação – Segmento Comunidade, Segmento Associações e Eleitores -, em formato PDF, para o e-mail eleicoesconselho@jundiai.sp.gov.br. Também deverão ser anexados outros documentos definidos pelo artigo 13 do edital.
Os candidatos interessados que não tiverem acesso à internet poderão realizar sua inscrição presencialmente, na Secretaria Municipal de Cultura (SMCULT), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. A SMCULT fica no Espaço Expressa – avenida União dos Ferroviários, 1760 – antigo Complexo Fepasa. A assembleia de eleição será realizada na terça-feira (25), às 19h, também no Espaço Expressa.
Mais informações podem ser obtidas no edital de convocação nº 14/2025, publicado entre as páginas 8 e 12, da edição extra nº 5705 da Imprensa Oficial, no site da Cultura ou pelo telefone 4589-6800.