O Conselho Municipal do Patrimônio Histórico (Compac) recebe, até a próxima quarta-feira (12), as inscrições dos candidatos interessados em compor e em votar na composição do conselho para o próximo biênio. A eleição tem como propósito a recomposição de três vagas de titulares e três vagas de suplentes de representantes das associações ligadas ao Patrimônio Histórico e outras seis vagas para titulares e outras seis de suplentes para representantes da comunidade, totalizando assim 18 vagas.

Para as vagas relacionadas às associações, podem se inscrever os interessados maiores de idade e representantes de entidades sediadas ou com atuações comprovadas no município, e que tenham como função a promoção da preservação do Patrimônio Cultural. Já os candidatos representantes da comunidade devem ser maiores de idade, residentes em Jundiaí e não atuar como cargo comissionado ou função de confiança junto ao município. Para os cargos de eleitores, podem se inscrever os munícipes residentes em Jundiaí e maiores de 16 anos.

