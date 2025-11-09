A jundiaiense Elisabete Pereira Barbosa, de 45 anos, divide o tempo entre o trabalho como cozinheira autônoma, o cuidado com seus quatro filhos, o voluntariado na igreja e as maratonas internacionais. O que começou, há mais de duas décadas, como uma distração na esteira virou paixão, disciplina e exemplo de motivação.

Com mais de 70 participações em provas de corrida de rua no currículo, Bete decidiu se aventurar nas provas de longas distâncias, as tradicionais maratonas, com percursos de 42 quilômetros. E tudo começou em uma esteira da sua casa. “Eu sempre fui apaixonada por esportes, mas nunca me imaginava disputando corridas de rua e muito menos maratonas internacionais, e tudo isso aconteceu de forma natural. Aos 22 anos, quando tive meu primeiro filho, não conseguia mais sair para praticar exercícios com a mesma frequência de antes e ganhei de presente uma esteira do meu marido. E foi assim que começou a paixão pela corrida”, contou Bete.

Durante quatro anos, a jundiaiense correu só na esteira, apenas por hobby e para manter o corpo em atividade, até que um dia se mudou para o bairro Eloy Chaves e a proximidade com a Serra do Japi fez sua rotina mudar. “Fui fazer uma corridinha na Serra do Japi, no meio da natureza e me apaixonei mais ainda pela prática. Uma amiga que também corria comigo me convidou para uma corrida de rua, na 9 de Julho, e eu aceitei o desafio e ganhei, logo na estreia, minha primeira prova de 10 quilômetros”, disse a corredora.