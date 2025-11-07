O Time Jundiaí de vôlei feminino (nas categorias sub-15 e sub-17) retornou da Região Sul com boas performances na Taça Paraná, um dos torneios de base mais fortes do Brasil. Para o técnico das meninas que representam Jundiaí, Moacir Regra, o grande resultado dos dois times foi o amadurecimento técnico, físico e psicológico. Segundo ele, o caminho está aberto para a conquista de títulos. O sub-15 foi 16º colocado entre 84 times (dos mais fortes do país) da Série Prata, em sua primeira participação. Já o sub-17 terminou em 17º na Série Ouro.

No sub-15, o técnico Moacir Regra (à esq. na foto) comanda a equipe que estreou na competição neste ano