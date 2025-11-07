O Time Jundiaí de vôlei feminino (nas categorias sub-15 e sub-17) retornou da Região Sul com boas performances na Taça Paraná, um dos torneios de base mais fortes do Brasil. Para o técnico das meninas que representam Jundiaí, Moacir Regra, o grande resultado dos dois times foi o amadurecimento técnico, físico e psicológico. Segundo ele, o caminho está aberto para a conquista de títulos. O sub-15 foi 16º colocado entre 84 times (dos mais fortes do país) da Série Prata, em sua primeira participação. Já o sub-17 terminou em 17º na Série Ouro.
No sub-15, o técnico Moacir Regra (à esq. na foto) comanda a equipe que estreou na competição neste ano
“A Taça Paraná reúne equipes com um forte trabalho de revelação de jogadoras, entre elas, Flamengo, Minas Tênis, Fluminense, Caxias do Sul, Sogipa e Praia Clube. Também vieram elencos da Argentina e do Chile. O resultado acaba sendo secundário, pois estas atletas se desenvolveram muito em todos os aspectos. É nossa função lapidar esses talentos agora, pensando a médio e longo prazos”, ressaltou Moacir. “Aproveitamos para conversar com outros técnicos, realizando um intercâmbio muito interessante, com a discussão de táticas e novos métodos de treinamento”, emendou.
VEJA MAIS:
- Jundiaí larga em vantagem no Campeonato Paulista de vôlei
- Time Jundiaí conquista cinco medalhas nos Jogos da Melhor Idade
O treinador do Time Jundiaí destacou a atuação de algumas de suas comandadas na disputa do campeonato no Paraná. “No sub-15, a meio de rede Alana, grande revelação da nossa equipe, mostrou muita qualidade. Já no sub-17, a ponteira Alice, que também joga na saída de rede, foi nossa maior pontuadora. Cito ainda as meio de rede Raissa e Rebeca.”
Novos desafios
Moacir Regra lembrou dos próximos campeonatos do Time Jundiaí. O sub-15 está disputando as oitavas de final da primeira divisão do Campeonato Paulista contra Rio Claro. Já o sub-17 tem Santos como adversário na semifinal do Estadual e jogará a Copa Infantil do Estado de São Paulo em Borborema (região central do estado), entre os dias 15 e 23 de novembro, como representante da Região Administrativa de Campinas. “Há oito anos estamos plantando essa semente e os frutos estão aparecendo. Neste período, o Time Jundiaí está entre as 10 melhores equipes paulistas quando falamos em categorias de base”, completou o técnico Moacir Regra.