A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), participa da Expo Profissões 2025 com um estande do programa Desenvolve+, que tem como foco a empregabilidade e o estímulo ao futuro profissional dos jovens. No espaço, os visitantes podem conhecer os eixos que compõem o programa, entre eles, o Inova+, voltado à inovação e tecnologia, além do Emprega+, que conecta trabalhadores e empresas em tempo real.

O prefeito Gustavo Martinelli ressalta a importância da participação da prefeitura na feira. “Eventos como a Expo Profissões fortalecem a conexão entre os jovens, as empresas e o poder público. É uma forma de mostrar que Jundiaí investe nas pessoas, na formação e na inovação. O estande do Desenvolve+ representa exatamente isso: a cidade preparada para o futuro e comprometida com a geração de oportunidades”, afirmou o prefeito.

