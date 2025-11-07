A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SMDECT), participa da Expo Profissões 2025 com um estande do programa Desenvolve+, que tem como foco a empregabilidade e o estímulo ao futuro profissional dos jovens. No espaço, os visitantes podem conhecer os eixos que compõem o programa, entre eles, o Inova+, voltado à inovação e tecnologia, além do Emprega+, que conecta trabalhadores e empresas em tempo real.
O prefeito Gustavo Martinelli ressalta a importância da participação da prefeitura na feira. “Eventos como a Expo Profissões fortalecem a conexão entre os jovens, as empresas e o poder público. É uma forma de mostrar que Jundiaí investe nas pessoas, na formação e na inovação. O estande do Desenvolve+ representa exatamente isso: a cidade preparada para o futuro e comprometida com a geração de oportunidades”, afirmou o prefeito.
De acordo com a diretora de Fomento ao Comércio e Serviços, Cida Gibrail, a presença do Desenvolve+ na feira é uma oportunidade de apresentar o eixo Emprega+ aos estudantes. “Como a feira é voltada principalmente para o público jovem, viemos mostrar o portal de empregabilidade, que oferece vagas a partir dos 14 anos, na categoria jovem aprendiz. O jovem pode se cadastrar e acompanhar as oportunidades disponíveis, e as empresas também conseguem localizar candidatos com o perfil desejado. É uma via de mão dupla, que facilita o acesso ao mercado de trabalho”, explicou Cida.
O estudante João Vitor Alves da Costa, de 16 anos, destacou o contato com novas possibilidades profissionais. “Estou achando muito legal. A feira tem muitos estandes interessantes na área de tecnologia e inteligência artificial. Também vi opções de cursos e empregos no Emprega+ que combinam com o que eu quero seguir”, afirmou.
O colega Guilherme Balestrin, de 17 anos, contou que a visita foi uma oportunidade de conhecer empresas e faculdades ligadas à área de ciência de dados e desenvolvimento de sistemas, caminho que pretende seguir. “Eu gostei muito da variedade de estandes e de ver que há empresas e faculdades voltadas para tecnologia. Encontrei, por exemplo, a Fatec, que é uma das faculdades onde quero prestar vestibular, e empresas que trabalham com inovação”, comentou.
A Expo Profissões 2025 segue até o dia 8 de novembro, no Parque da Uva, das 10h às 18h, com entrada gratuita.