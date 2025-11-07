O Sebrae-SP e a Abstartups irão promover o Ideathon em Jundiaí, no dia 8 de novembro, das 8h às 17h no Parque da Uva, juntamente com a Expo Profissões. O evento também conta com parcerias com a Prefeitura de Jundiaí, a Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí (Atij) e algumas instituições de ensino locais, como Fatec, Senai, Senac, UniAnchieta, Unip, entre outros.
O Ideathon é um evento que tem o propósito de promover cultura empreendedora para jovens de ensino superior e ensino técnico, desenvolvendo neles a capacidade de ideação e validação de inovação, com conteúdo, metodologia e facilitação, para que vivam uma experiência imersiva de aprendizado em curto espaço de tempo.
O evento terá diversos momentos de interação, com períodos focados em conteúdo, trazendo palestras, dinâmicas, mentorias, e o momento para conhecer o ecossistema de startups de São Paulo e na região de Jundiaí, além de resolver um desafio proposto pela prefeitura do município.
Os desafios propostos serão:
- Como podemos usar inovação e tecnologia, para aproximar ainda mais os cidadãos de Jundiaí da gestão pública, tornando os processos de governança mais participativos, transparentes e acessíveis a todos?
- Como podemos fortalecer a integração entre universidades, empresas, startups, governo e demais atores do ecossistema de inovação de Jundiaí, criando conexões contínuas, colaborativas e sustentáveis?
Para a analista de negócios do Sebrae-SP Silvia Della Matrice, a realização de um Ideathon em Jundiaí representa a colaboração entre universidades, empresas e governo para fortalecer o desenvolvimento econômico e social. “As universidades geram conhecimento e tecnologia, as empresas transformam essas ideias em produtos e serviços e o governo cria condições favoráveis por meio de políticas de incentivo. Juntos, esses três pilares formam um ecossistema integrado de inovação”, comenta.
Para a especialista, esse tipo de evento estimula nos jovens a cultura empreendedora, despertando o olhar para oportunidades, a capacidade de desenvolver soluções criativas e validar propostas inovadoras. “É um espaço de aprendizado prático, colaboração e experimentação, que conecta estudantes, educadores e o mercado, fortalecendo o desenvolvimento de futuros empreendedores e profissionais mais preparados para os desafios do mundo real”, completa a analista do Sebrae-SP.
Premiação e oportunidades
Os três melhores projetos serão contemplados com acesso ao programa de pré-aceleração do Sebrae-SP, que oferece mentorias especializadas e conteúdos exclusivos para impulsionar o desenvolvimento de suas soluções.
Os dois primeiros colocados também receberão uma bolsa para participar das próximas edições do Empretec em Jundiaí — programa reconhecido por transformar o comportamento empreendedor. Além disso, os demais parceiros da iniciativa contribuirão com premiações próprias, ampliando ainda mais as oportunidades para os participantes.
Expo Profissões
Outro destaque do Ideathonem Jundiaí é a sua realização durante a Feira das Profissões. O evento é realizado pela Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí (Atij) em parceria com a Prefeitura de Jundiaí e seu principal objetivo é impulsionar o futuro e a educação de estudantes do ensino médio, auxiliando-os na escolha de uma profissão e oferecendo ferramentas para sua inserção no mercado de trabalho. Este ano, a Expo Profissões acontece de 6 a 8 de novembro, com o Ideathon tendo um espaço para sua realização no sábado.
Para Vlamir Iene, diretor da Atij, um evento como esse, que estimula criatividade, colaboração e inovação entre jovens talentos, ocorrendo dentro da Feira das Profissões, se mostra como mais um caminho para esses jovens seguirem. “É uma grande oportunidade de aprender como transformar uma ideia em solução e, quem sabe, dar os primeiros passos para abrir suas startups. Neste ano, a Prefeitura de Jundiaí propôs desafios reais, que uma grande cidade como Jundiaí tem, tornando essa experiência ainda mais valiosa. Uma grande chance de mostrar como a juventude pode pensar, criar e impactar positivamente o futuro da nossa cidade”, diz.
Cronograma
08h30 - Credenciamento + Coffee de boas-vindas & Networking
09h30 - Abertura: Abstartups, Sebrae For Startups e parceiros
09h50 - Agenda e Dinâmica Half Baked Adaptado
10h20 - Workshop - Ideação: A Importância do Problema
10h50 - Times, Mentores e Definição de Problema
11h20 - Dossiê do Problema
12h00 - Almoço
14h00 - Apresentação dos Problemas
14h30 - Workshop - Validação: Por Que o Problema Existe?
15h00 - Montando a Validação
15h30 - Validação
17h00 - Conclusões e Encerramento
Serviço
Ideathon Jundiaí
Data: 8 de novembro
Horário: das 8h às 17h
Local: Parque Comendador Antônio Carbonari - Parque da Uva
Endereço: avenida Jundiaí, s/n, pavilhão 3