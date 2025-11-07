Expo Profissões

Outro destaque do Ideathonem Jundiaí é a sua realização durante a Feira das Profissões. O evento é realizado pela Associação de Tecnologia e Inovação de Jundiaí (Atij) em parceria com a Prefeitura de Jundiaí e seu principal objetivo é impulsionar o futuro e a educação de estudantes do ensino médio, auxiliando-os na escolha de uma profissão e oferecendo ferramentas para sua inserção no mercado de trabalho. Este ano, a Expo Profissões acontece de 6 a 8 de novembro, com o Ideathon tendo um espaço para sua realização no sábado.

Para Vlamir Iene, diretor da Atij, um evento como esse, que estimula criatividade, colaboração e inovação entre jovens talentos, ocorrendo dentro da Feira das Profissões, se mostra como mais um caminho para esses jovens seguirem. “É uma grande oportunidade de aprender como transformar uma ideia em solução e, quem sabe, dar os primeiros passos para abrir suas startups. Neste ano, a Prefeitura de Jundiaí propôs desafios reais, que uma grande cidade como Jundiaí tem, tornando essa experiência ainda mais valiosa. Uma grande chance de mostrar como a juventude pode pensar, criar e impactar positivamente o futuro da nossa cidade”, diz.

Cronograma

08h30 - Credenciamento + Coffee de boas-vindas & Networking

09h30 - Abertura: Abstartups, Sebrae For Startups e parceiros

09h50 - Agenda e Dinâmica Half Baked Adaptado

10h20 - Workshop - Ideação: A Importância do Problema

10h50 - Times, Mentores e Definição de Problema

11h20 - Dossiê do Problema

12h00 - Almoço

14h00 - Apresentação dos Problemas

14h30 - Workshop - Validação: Por Que o Problema Existe?

15h00 - Montando a Validação

15h30 - Validação

17h00 - Conclusões e Encerramento