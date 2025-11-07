A Secretaria Municipal de Promoção da Saúde prossegue, neste sábado (8), com a estratégia de vacinação casa a casa em áreas rurais contra a febre amarela. Dessa vez, as equipes percorrerão as ruas das regiões do Caxambu e do Ivoturucaia, das 8h30 às 16h. Os agentes estarão identificados e acompanhados por veículos oficiais da Prefeitura de Jundiaí.

Além de orientar os moradores sobre a doença, serão realizadas a avaliação das carteirinhas e a aplicação da dose. Segundo a coordenadora da Vigilância Epidemiológica (VE), Carolina de Azevedo, a vacinação em domicílio é uma estratégia de busca ativa de não vacinado destinada aos moradores que, por alguma razão, não conseguem se deslocar até uma Unidade Básica de Saúde (UBS) ou uma Clínica da Família, onde o imunizante é oferecido o ano todo, de segunda a sexta-feira. “Nossas equipes vão diretamente às residências de áreas de difícil acesso do município para monitorar e atualizar a caderneta de vacinação dos munícipes. Esse é um esforço para garantir a imunização das pessoas que residem nas áreas rurais, locais com alto risco de transmissão da febre amarela”, afirma.

VEJA MAIS: