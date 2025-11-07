A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Várzea Paulista investiga uma ocorrência de abandono de incapaz, em que uma criança de 2 anos foi deixada sozinha, em casa, pelos pais.

O Conselho Tutelar recebeu denúncia de que os pais estavam deixando a criança sozinha. No local, os conselheiros a encontraram sem a presença dos genitores, inclusive com acesso a bebidas alcoólicas.

A criança foi acolhida pelo Conselho em um lar especializado conveniado.