07 de novembro de 2025
ABANDONO DE INCAPAZ

Pais serão investigados por abandono de criança de 2 anos

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
A criança foi acolhida em um lar especializado
A criança foi acolhida em um lar especializado

A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Várzea Paulista investiga uma ocorrência de abandono de incapaz, em que uma criança de 2 anos foi deixada sozinha, em casa, pelos pais.

O Conselho Tutelar recebeu denúncia de que os pais estavam deixando a criança sozinha. No local, os conselheiros a encontraram sem a presença dos genitores, inclusive com acesso a bebidas alcoólicas.

A criança foi acolhida pelo Conselho em um lar especializado conveniado.

O caso foi registrado na delegacia e um inquérito foi aberto para investigação dos pais, que serão ouvidos, assim como vizinhos, testemunhas e conselheiros tutelares.

