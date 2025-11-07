As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente on-line, de 10 de novembro de 2025 a 15 de janeiro de 2026, por meio do formulário disponível neste link . Podem participar jovens e adultos da região de Jundiaí que desejam ingressar no ensino superior, mesmo aqueles que já concluíram os estudos.

O Cursinho Popular Chico Poço, referência na preparação para o vestibular em Jundiaí, abre, na segunda-feira (10), as inscrições para o ano letivo de 2026. Ao todo, serão disponibilizadas 80 vagas destinadas a estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa que mora na mesma casa.

“Nosso objetivo é ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior para jovens e adultos da região de Jundiaí. O cursinho atua há duas décadas como um espaço de formação e inclusão, contribuindo para reduzir desigualdades e fortalecer o papel da educação pública e gratuita como instrumento de transformação social”, afirma Anelize Vergara, presidenta do Cursinho Popular Chico Poço.

Durante a inscrição, o candidato deve preencher o formulário com suas informações pessoais e anexar os documentos exigidos, como comprovante de residência, de escolaridade e de renda ou de recebimento de benefícios sociais (quando houver). O edital com todos os detalhes e a lista de documentos está disponível no site do cursinho.

Após o período de inscrição, os estudantes pré-selecionados serão convidados para uma entrevista individual; para a entrevista, o estudante deve pagar uma taxa simbólica de R$ 10. As aulas têm início previsto para fevereiro de 2026 e acontecem no período noturno, com todas as disciplinas exigidas pelo Enem e pelos principais vestibulares do país.