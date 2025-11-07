07 de novembro de 2025
PRÉ-VESTIBULAR

Cursinho Chico Poço abre inscrições para ano letivo de 2026

Por Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
Voltado para estudantes de baixa renda, o cursinho oferece aulas gratuitas para jovens e adultos se prepararem para o vestibular
Voltado para estudantes de baixa renda, o cursinho oferece aulas gratuitas para jovens e adultos se prepararem para o vestibular

O Cursinho Popular Chico Poço, referência na preparação para o vestibular em Jundiaí, abre, na segunda-feira (10), as inscrições para o ano letivo de 2026. Ao todo, serão disponibilizadas 80 vagas destinadas a estudantes com renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa que mora na mesma casa.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente on-line, de 10 de novembro de 2025 a 15 de janeiro de 2026, por meio do formulário disponível neste link. Podem participar jovens e adultos da região de Jundiaí que desejam ingressar no ensino superior, mesmo aqueles que já concluíram os estudos.

“Nosso objetivo é ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior para jovens e adultos da região de Jundiaí. O cursinho atua há duas décadas como um espaço de formação e inclusão, contribuindo para reduzir desigualdades e fortalecer o papel da educação pública e gratuita como instrumento de transformação social”, afirma Anelize Vergara, presidenta do Cursinho Popular Chico Poço.

Durante a inscrição, o candidato deve preencher o formulário com suas informações pessoais e anexar os documentos exigidos, como comprovante de residência, de escolaridade e de renda ou de recebimento de benefícios sociais (quando houver). O edital com todos os detalhes e a lista de documentos está disponível no site do cursinho.

Após o período de inscrição, os estudantes pré-selecionados serão convidados para uma entrevista individual; para a entrevista, o estudante deve pagar uma taxa simbólica de R$ 10. As aulas têm início previsto para fevereiro de 2026 e acontecem no período noturno, com todas as disciplinas exigidas pelo Enem e pelos principais vestibulares do país.

O Cursinho Chico Poço completa 20 anos de história em Jundiaí em 2026 e já soma centenas de estudantes aprovados em universidades públicas e particulares de todo o Brasil. Somente em 2024, foram 15 aprovados em instituições como a USP, a Unesp e a Unicamp.

Adote um Aluno

Para manter suas atividades e apoiar a permanência dos estudantes, o Chico Poço conta com a campanha “Adote um Aluno”. A contribuição mínima é de R$ 35 por mês, e qualquer pessoa ou empresa pode participar.  As doações ajudam a custear materiais, transporte e alimentação dos alunos.

Mais informações estão disponíveis no site https://www.cursinhocp2.org.br/adote-um-aluno ou pelo e-mail contato@cursinhocp2.org.br.

Sobre o Cursinho Chico Poço

O Cursinho Popular Professor Chico Poço é uma iniciativa educacional sem fins lucrativos criada em Jundiaí, que há duas décadas atua na democratização do acesso ao ensino superior. Voltado a jovens e adultos em situação de vulnerabilidade social, o projeto oferece aulas gratuitas de preparação para vestibulares e concursos, com apoio de professores e profissionais voluntários.

Mais informações: contato@cursinhocp2.org.br | @cursinhocp2

