07 de novembro de 2025
6 MIL SACOS DE CAFÉ

Motorista é sequestrado e roubado por bandidos armados em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
Os ladrões levaram o caminhão e a carga, avaliada em R$ 140 mil
Um motorista de caminhão foi sequestrado e roubado por dois criminosos armados, após carregar seu caminhão com 6 mil sacos de café, avaliados em mais de R$ 140 mil. O caso aconteceu no bairro Distrito Industrial, em Jundiaí.

A vítima havia acabado de sair da empresa com o caminhão baú carregado, quando dois homens em um carro branco apareceram. Um deles, armado, fez ameaças de morte para que ele parasse e desembarcasse do caminhão.

Com medo de ser morto, o motorista se rendeu e foi colocado no carro, deitado no banco traseiro, enquanto que outro bandido apareceu e levou o caminhão. Ele permaneceu em poder dos bandidos por cerca de duas horas, rodando, até ser liberado na comunidade do Morro Doce, às margens da rodovia Anhanguera, em São Paulo.

Neste local, a vítima pediu ajuda a populares e conseguiu fazer contato com seu filho, que foi buscá-lo. Após isso ele compareceu à delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência.

Comentários

