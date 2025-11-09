Divulgados nesta semana, novos resultados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que as formações familiares passam por mudanças profundas nas últimas décadas na cidade. Isso não é exclusivo de Jundiaí, mas o município, que no passado tinha casamentos de jovens, com papel passado, e famílias com muitos filhos, vê a redução deste perfil.
Ao mesmo tempo, mais pessoas vivem em união estável. Em 2010, segundo o Censo daquele ano, 53,72% das pessoas com 10 anos ou mais na cidade viviam em união. Em 2022, a porcentagem subiu para 55,95%. Enquanto isso, a quantidade de pessoas que não viviam em união no momento da pesquisa caiu de 46,28% para 44,05% e das que nunca viveram em união caiu de 33,16% para 28,86%. O número de pessoas que viviam em união e já não vivem mais saltou de 13,11% em 2010 para 15,19% em 2022, o que indica também número maior de divórcios e separações.
E são realmente pessoas de 10 anos ou mais as consideradas na pesquisa de nupcialidade do IBGE. Na cidade, 27 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em viviam em união em 2022, 14 do sexo masculino e 13 do sexo feminino. Ainda segundo o levantamento, havia também 1.027 pessoas com idade entre 15 e 19 anos vivendo em união na cidade, 339 homens e 688 mulheres. Vale lembrar que o casamento é proibido para pessoas com menos de 16 anos no Brasil e há em tramitação o projeto de lei n° 2195, de 2024, que prevê que qualquer relação sexual entre menores de 14 anos e adultos seja considerada estupro de vulnerável.
Em Jundiaí, o ano de 2022 tinha 188.664 homens e 205.698 mulheres com 10 anos ou mais. Deste total, 110.002 (58,3%) homens estavam vivendo em união e havia 110.578 (53,7%) de mulheres na mesma condição. A faixa etária com mais pessoas em união é a de 40 a 44 anos (30.687), seguida por 35 a 39 anos (29.330).
Essas também são as faixas etárias com mais pessoas na cidade, respectivamente. E isso mostra a inversão da pirâmide etária na cidade, com a redução de crianças e o aumento de pessoas mais velhas, inclusive idosos. Dados do Registro Civil apontam que, em 2024, 7.645 bebês foram registrados na cidade. O contraste é considerável se analisado o número de 10 anos atrás, quando, em 2015, 10.209 bebês foram registrados em Jundiaí.
Acordo mútuo
O número de pessoas vivendo em união, mas sem casamento, aumentou, bem como as pessoas que optam somente pelo casamento civil ou somente pelo religioso, dispensando a tradição do casamento formalizado na igreja e também no cartório.
Entre as pessoas com 10 anos ou mais que viviam em união conjugal em Jundiaí em 2022, 54,82% (120.956) tinham casamento civil e religioso, 20,5% (45.222) somente civil, 0,82% (1.812) somente religioso e 23,86% viviam em união consensual (52.644). Em 2010, o cenário era o seguinte: 61,5% (107.429) das pessoas casadas tinham papel passado no civil e religioso, 16,74% (29.238) somente no civil, 0,71 (1.247) somente no religioso e 21,05% (36.777) estavam em união consensual.
Menos filhos
Você tem tios? Esse é mais um aspecto que vem mudando. Muitas crianças jundiaienses não têm irmãos e, consequentemente, se tiverem filhos, esses filhos não terão tios. Jundiaí tem 102.564 famílias únicas e conviventes principais, que são formadas pela família principal, responsável pela unidade doméstica, e por um ou mais núcleos familiares secundários. Deste total, 71% (73.112) não têm nenhum filho de até 10 anos; 21,6% (22.189) têm um filho; e apenas 6,3% (6.523) têm dois filhos de até 10 anos e 0,7% (741) têm três filhos ou mais na mesma faixa etária.
Tendência nacional
Ainda de acordo com o Censo 2022 do IBGE, em 2022, pela primeira vez, as famílias formadas por casais com filhos representam menos da metade do total de famílias do país. O percentual desse tipo de composição recuou de 56,4%, em 2000, para 42% (ou 24,3 milhões) do total de famílias em 2022. No mesmo período, o casal sem filhos foi a composição familiar que mais cresceu, saltando de 13% em 2000 para 24,1% (ou 13,9 milhões) em 2022.
Em 2022, entre as 57,8 milhões de unidades domésticas com famílias do país, 54,6 milhões (ou 94,5%) eram uma família única e 3,2 milhões (ou 4,5%) compunham duas ou mais famílias, chamadas de famílias conviventes. O total dessas famílias conviventes chegou a 6,6 milhões em 2022. De 2000 para 2022, o número de unidades domésticas unipessoais triplicou, saltando de 4,1 milhões para 13,6 milhões (ou 19,1% do total de unidades domésticas do país).
Em 2022, 51,3% da população de 10 anos ou mais do país vivia em união conjugal. Em 2010, eram 50,1% e, em 2000, 49,5%. De 2000 para 2022, a proporção de pessoas na população de 10 anos ou mais que nunca viveram em união conjugal caiu de 38,6% para 30,1%. Já a proporção dos que não viviam, mas já haviam vivido em união conjugal subiu de 11,9% para 18,6%.
E o percentual de uniões consensuais superou a proporção de casamentos civis e religiosos pela primeira vez, tornando-se a forma de união mais frequente. De 2000 a 2022, cresceram os casamentos somente no civil (17,5% para 20,5%) e as uniões consensuais (28,6% para 38,9%) e caíram os casamentos no civil e religioso (49,4% para 37,9%) e apenas no religioso (4,4% para 2,6%).