Divulgados nesta semana, novos resultados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que as formações familiares passam por mudanças profundas nas últimas décadas na cidade. Isso não é exclusivo de Jundiaí, mas o município, que no passado tinha casamentos de jovens, com papel passado, e famílias com muitos filhos, vê a redução deste perfil.

Ao mesmo tempo, mais pessoas vivem em união estável. Em 2010, segundo o Censo daquele ano, 53,72% das pessoas com 10 anos ou mais na cidade viviam em união. Em 2022, a porcentagem subiu para 55,95%. Enquanto isso, a quantidade de pessoas que não viviam em união no momento da pesquisa caiu de 46,28% para 44,05% e das que nunca viveram em união caiu de 33,16% para 28,86%. O número de pessoas que viviam em união e já não vivem mais saltou de 13,11% em 2010 para 15,19% em 2022, o que indica também número maior de divórcios e separações.

E são realmente pessoas de 10 anos ou mais as consideradas na pesquisa de nupcialidade do IBGE. Na cidade, 27 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos em viviam em união em 2022, 14 do sexo masculino e 13 do sexo feminino. Ainda segundo o levantamento, havia também 1.027 pessoas com idade entre 15 e 19 anos vivendo em união na cidade, 339 homens e 688 mulheres. Vale lembrar que o casamento é proibido para pessoas com menos de 16 anos no Brasil e há em tramitação o projeto de lei n° 2195, de 2024, que prevê que qualquer relação sexual entre menores de 14 anos e adultos seja considerada estupro de vulnerável.