Durante todo o mês de novembro, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) se une à campanha Novembro Azul, movimento internacional voltado à conscientização sobre a saúde do homem e à prevenção do câncer de próstata. Como forma de apoio, a fachada do hospital recebe uma iluminação especial na cor azul, símbolo da causa, que poderá ser vista todas as noites deste mês.

A iniciativa é promovida pelo Time de Humanização do HSV. Segundo Viviane Rasera, supervisora de Projetos Sociais do HSV, a ação tem o propósito de inspirar reflexão e cuidado. “A luz azul que ilumina o hospital representa nosso incentivo para que os homens falem mais sobre saúde, busquem o diagnóstico precoce e realizem os exames preventivos. Cuidar-se também é um ato de amor e responsabilidade.”

