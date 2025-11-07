Durante todo o mês de novembro, o Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV) se une à campanha Novembro Azul, movimento internacional voltado à conscientização sobre a saúde do homem e à prevenção do câncer de próstata. Como forma de apoio, a fachada do hospital recebe uma iluminação especial na cor azul, símbolo da causa, que poderá ser vista todas as noites deste mês.
A iniciativa é promovida pelo Time de Humanização do HSV. Segundo Viviane Rasera, supervisora de Projetos Sociais do HSV, a ação tem o propósito de inspirar reflexão e cuidado. “A luz azul que ilumina o hospital representa nosso incentivo para que os homens falem mais sobre saúde, busquem o diagnóstico precoce e realizem os exames preventivos. Cuidar-se também é um ato de amor e responsabilidade.”
Além da iluminação simbólica, o hospital realiza atividades internas voltadas à informação e ao incentivo do autocuidado, estimulando colaboradores e pacientes a adotarem hábitos saudáveis e a quebrarem o tabu em torno da prevenção. Para Viviane, a campanha reforça a missão do HSV em promover uma cultura de cuidado contínuo. “O Novembro Azul nos lembra de que pequenas atitudes, como manter as consultas em dia, podem fazer uma grande diferença. É um convite para que todos os homens priorizem a própria saúde”.