Um pai de devedor de duas pensões alimentícias e que estava sendo procurado pela Justiça foi capturado por policiais militares de Força Tática do 11° Batalhão, na tarde desta quinta-feira (6), no Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí.

Os PMs faziam patrulhamento, quando suspeitaram de um veículo Palio, de cor preta, mal estacionado em um posto de combustíveis.

Quando se aproximaram, dois homens desceram do carro e foram abordados. Com eles nada de ilícito foi encontrado.