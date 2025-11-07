07 de novembro de 2025
Pai devedor de duas pensões alimentícias é preso em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Os PMs capturaram o procurado em um posto de combustíveis

Um pai de devedor de duas pensões alimentícias e que estava sendo procurado pela Justiça foi capturado por policiais militares de Força Tática do 11° Batalhão, na tarde desta quinta-feira (6), no Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí.

Os PMs faziam patrulhamento, quando suspeitaram de um veículo Palio, de cor preta, mal estacionado em um posto de combustíveis.

Quando se aproximaram, dois homens desceram do carro e foram abordados. Com eles nada de ilícito foi encontrado.

Porém, em consulta aos dados de ambos, um deles constou como procurado pela Justiça com mandados de prisão por dívida de pensão para dois filhos.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado e ele ficou à disposição da Justiça.

