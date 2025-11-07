O “Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III (CAPS AD III) Maluco Beleza” atende, mensalmente, em sua sede em Jundiaí, 880 pessoas com questões relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Segundo a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, o atendimento é estruturado conforme as necessidades de cada usuário, com acompanhamento de avaliações feitas por equipes especializadas e a execução de um Projeto Terapêutico Singular (PTS).
O trabalho desenvolvido busca a melhoria da qualidade de vida e a reinserção social dos usuários, com abordagens que vão além do tratamento clínico tradicional, além de escuta acolhedora, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, como auriculoterapia, fitoterapia, práticas meditativas e relaxamento guiado, além de atividades físicas, convivência social e geração de trabalho e renda.
O equipamento funciona 24 horas por dia e conta com 10 leitos de hospitalidade noturna destinados a situações de crise. Para usuários com dificuldades de acesso, o CAPS realiza ações de busca ativa, incluindo visitas domiciliares e cuidados com os familiares.
Menor
O “CAPS AD III Maluco Beleza’ atende pessoas a partir dos 18 anos, mas o cuidado à população infantojuvenil é realizado pelo “CAPS Infantojuvenil (CAPS IJ) Liberdade” que une projetos terapêuticos singulares. Ambos se utilizam das Unidades Básicas de Saúde para ofertar, de modo preventivo, profissionais como psicólogos, assistentes sociais, psiquiatras e educadores físicos.
Outros exemplos são as Unidades de Acolhimento, com caráter residencial e temporário, e a Enfermaria de Retaguarda de Saúde Mental, com 10 leitos em hospital geral, destinados a casos de maior gravidade. Há também o atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade e equipamentos com atividades de incentivo à autonomia e trabalho.