O “Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III (CAPS AD III) Maluco Beleza” atende, mensalmente, em sua sede em Jundiaí, 880 pessoas com questões relacionadas ao uso de álcool e outras drogas. Segundo a Secretaria Municipal de Promoção da Saúde, o atendimento é estruturado conforme as necessidades de cada usuário, com acompanhamento de avaliações feitas por equipes especializadas e a execução de um Projeto Terapêutico Singular (PTS).

O trabalho desenvolvido busca a melhoria da qualidade de vida e a reinserção social dos usuários, com abordagens que vão além do tratamento clínico tradicional, além de escuta acolhedora, Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, como auriculoterapia, fitoterapia, práticas meditativas e relaxamento guiado, além de atividades físicas, convivência social e geração de trabalho e renda.

O equipamento funciona 24 horas por dia e conta com 10 leitos de hospitalidade noturna destinados a situações de crise. Para usuários com dificuldades de acesso, o CAPS realiza ações de busca ativa, incluindo visitas domiciliares e cuidados com os familiares.