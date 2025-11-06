06 de novembro de 2025
POLÍCIA MILITAR

Bajaj Dominar 400 é recuperada em Jundiaí meia hora após o furto

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
.
A moto foi recuperada pelos PMs do RPM
A moto foi recuperada pelos PMs do RPM

Policiais militares do Rádio Patrulhamento com Motos (RPM), da 1ª Cia do 49° Batalhão, recuperaram na tarde desta quarta-feira (5), no bairro Ivoturucaia, em Jundiaí, uma motocicleta Bajaj Dominar 400, que havia sido furtada meia hora antes no Jardim América 3, em Várzea Paulista.

Os PMs patrulhavam pelo Ivoturucaia, quando foram informados de que uma moto Bajaj havia acabado de ser furtada em Várzea, e que o ladrão havia fugido rumo ao bairro Caxambu, em Jundiaí. Os policiais saíram à caça e, quando estavam na avenida Marcelino Ezquerro Bueno, avistaram a moto abandonada em uma área de mata.

Equipes de apoio foram acionadas para patrulhamento na região, com objetivo de prender o ladrão, mas ele não foi encontrado.

O proprietário foi acionado e compareceu ao local, seguindo posteriormente até a delegacia, onde o caso foi registrado e a moto foi devolvida.

