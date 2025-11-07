Na geografia temos os caminhos, mas na história se salva a beleza. Todas as grandes cidades têm um marco que é referência. A bela avenida 9 de Julho vai completar seu jubileu de ouro, 50 anos. A avenida é um importante cartão postal e deve sempre espelhar o orgulho de vivermos aqui. Entretanto está pedindo melhores cuidados e já há algum tempo pede sua revitalização.

Assim vejo com bons olhos o cuidado e o zelo que a nova administração municipal tem oferecido na condução das melhorias em nossas praças, calçadas e parques públicos. Os danos e depredações na avenida estão sendo reparados e verifica-se a vontade de se tomar providências a fim de penalizar os responsáveis pela destruição de bens públicos.

Marco principal que nossa população consagrou. Sua beleza é natural, digna de um jardim botânico. As árvores secas devem ser replantadas, inclusive nas áreas verdes das calçadas padronizadas, os guard rail pintados escondendo os amassados e ferrugens, as deterioradas passarelas reformadas, os vidros estilhaçados substituídos e todo comércio, respeitar os limites de afastamento de suas construções e preservando as calçadas.

Há, inclusive, um belo projeto de calçamento de madeira na avenida Coleta Ferraz, com a finalidade de proteção das raízes das belas árvores que ladeiam aquela movimentada via pública. Projeto inovador e que vem ao encontro da necessidade de se preservar ainda mais o nosso meio ambiente.

Projeto que junto a rotatória próxima ao JundiaíShopping torna a nossa avenida mais bela e charmosa. Todavia a empresa, de muito mau gosto, ao recapear a avenida Coleta Ferraz, preencheu com negrume da massa asfáltica e obstáculos de cimento, a parte final do bonito canteiro central, triste exemplo de descaso ambiental, pois ali deveriam ser plantadas muitas árvores com um formoso jardim, o que se exige a devida reparação.

A apreensão anterior do pouco ardor dos responsáveis, em se preservar a história da cidade, parece perder suas cismas. A prefeitura está agindo o quanto antes para reavivar e para não deixar cair no esquecimento dos moradores, os monumentos e personagens históricos locais.

Temos hoje na administração municipal um filho da terra, o prefeito Gustavo Martinelli, e seu novo secretário de infraestrutura e serviços públicos Jeferson Coimbra, a certeza que a cidade tem muito a crescer na qualidade de vida de sua gente.

Caminhemos para que nossas praças, parques e espaços públicos sejam exemplares e possam sempre prestar homenagem a todos que já partiram, mas deixaram um legado para a posteridade A nossa maior homenagem é reverenciar a memória daqueles que souberam dar, o melhor de si mesmos, para o bem da cidade. Saudemos o aniversário de nosso cartão postal, a avenida 9 de Julho em seu Jubileu de Ouro. Tenho orgulho de viver aqui.

Guaraci Alvarenga é advogado