A Desenvolve SP realiza, em 11 de novembro, mais uma edição da Jornada de Crédito, agora em Cabreúva, com o objetivo de transformar boas ideias e projetos em investimento concreto nos negócios da região. O encontro acontece às 10h, na Câmara Municipal (avenida Major Antônio da Silveira Camargo, 395, no Centro), e contará com a participação de consultores da agência de fomento paulista para orientar quem deseja crescer, modernizar ou inovar o negócio.

Durante o evento, os especialistas da Desenvolve SP vão explicar, em linguagem simples, as linhas de financiamento disponíveis para apoiar expansão, modernização, inovação e sustentabilidade de empresas. Além da apresentação geral, haverá atendimentos individuais para que cada empreendedor possa discutir seu momento, suas necessidades e o tipo de crédito mais adequado – seja para tirar um novo projeto do papel, seja para dar um passo além em uma trajetória que já vem sendo construída.

