A Desenvolve SP realiza, em 11 de novembro, mais uma edição da Jornada de Crédito, agora em Cabreúva, com o objetivo de transformar boas ideias e projetos em investimento concreto nos negócios da região. O encontro acontece às 10h, na Câmara Municipal (avenida Major Antônio da Silveira Camargo, 395, no Centro), e contará com a participação de consultores da agência de fomento paulista para orientar quem deseja crescer, modernizar ou inovar o negócio.
Durante o evento, os especialistas da Desenvolve SP vão explicar, em linguagem simples, as linhas de financiamento disponíveis para apoiar expansão, modernização, inovação e sustentabilidade de empresas. Além da apresentação geral, haverá atendimentos individuais para que cada empreendedor possa discutir seu momento, suas necessidades e o tipo de crédito mais adequado – seja para tirar um novo projeto do papel, seja para dar um passo além em uma trajetória que já vem sendo construída.
A Jornada de Crédito é voltada a micro, pequenos e médios empreendedores, incluindo negócios comandados por mulheres e pessoas com deficiência, que contam com condições exclusivas de financiamento. O Banco do Povo Paulista também estará presente para tirar dúvidas e oferecer orientações complementares aos Microempreendedores Individuais (MEIs), ampliando a rede de apoio ao empreendedorismo local.
Empreendedores interessados, acessem www.desenvolvesp.com.br.
Sobre a Desenvolve SP
A Desenvolve SP é a agência de fomento do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que financia o desenvolvimento de micro, pequenas e médias empresas e de municípios paulistas. Atua como ponte entre setor público, empreendedores e investidores, fomentando inovação, sustentabilidade e inclusão produtiva.
Serviço:
Jornada de crédito em Cabreúva
Data: 11 de novembro
Horário: 10 horas
Local: Câmara Municipal de Cabreúva
Endereço: avenida Major Antônio da Silveira Camargo, 395 - Centro
Inscrições neste link