A Polícia Federal (PF) deflagrou, nesta quinta-feira (6), a segunda fase da Operação Copia e Cola, com o objetivo de apurar supostas práticas ilegais envolvendo a contratação de uma organização social sem fins lucrativos pela Prefeitura Municipal de Sorocaba (SP), por meio de contrato emergencial e termo de convênio destinados à gestão de unidades de saúde.

Por conta da investigação, o prefeito da cidade, Rodrigo Manga, foi afastado do cargo pela Justiça, após pedido da PF. Manga está em Brasília e associou o afastamento do cargo à sua presença na capital federal.

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva, expedidos pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A Justiça também determinou o sequestro e a indisponibilidade de bens de alguns dos investigados, no valor aproximado de R$ 6,5 milhões, além da aplicação de medidas cautelares como suspensão de função pública e proibição de contato com determinadas pessoas.