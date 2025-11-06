A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu na manhã desta quinta-feira (6), um homem suspeito de matar a pedradas e pauladas, um motoboy, em Jundiaí, cujo corpo foi encontrado em uma área de mata na noite desta quarta-feira (5), às margens da avenida Armando Giassetti, no bairro Engordadouro. Segundo o delegado Roberto Souza Camargo Junior, o crime pode ter sido passional.

A vítima estava desaparecida desde o dia 3, quando começaram as investigações. No dia seguinte, a moto da vítima foi localizada.

De acordo com a autoridade policial, ele estaria se relacionando com uma prostituta, que é companheira do homem suspeito de matá-lo.