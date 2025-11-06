06 de novembro de 2025
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
VIOLÊNCIA EXTREMA

Suspeito de matar motoboy a pedradas é preso pela DIG em Jundiaí

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Suspeito foi preso em flagrante pelos policiais da DIG
Suspeito foi preso em flagrante pelos policiais da DIG

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) prendeu na manhã desta quinta-feira (6), um homem suspeito de matar a pedradas e pauladas, um motoboy, em Jundiaí, cujo corpo foi encontrado em uma área de mata na noite desta quarta-feira (5), às margens da avenida Armando Giassetti, no bairro Engordadouro. Segundo o delegado Roberto Souza Camargo Junior, o crime pode ter sido passional.

A vítima estava desaparecida desde o dia 3, quando começaram as investigações. No dia seguinte, a moto da vítima foi localizada.

De acordo com a autoridade policial, ele estaria se relacionando com uma prostituta, que é companheira do homem suspeito de matá-lo.

Agora, a polícia trabalha para localizar a prostituta, que pode ter envolvimento no crime.

O homem preso pelo homicídio foi encaminhado ao Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista e será submetido à audiência de custódia.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários