O final de ano chegou, mas ainda é um bom momento para conquistar uma oportunidade de trabalho. E o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, abre as portas para a tradicional Maratona de Vagas. O evento presencial acontece no dia 10 de novembro, segunda-feira, das 9h às 16h, em mais de 70 postos de atendimento e unidades espalhadas pelo país. Em Jundiaí, o atendimento vai acontecer na rua do Retiro, 3000 – Bloco B.

A ação trará 11,2 mil vagas de estágio e aprendizagem em 18 estados brasileiros, e durante o evento, o Ciee busca encaminhar jovens e estudantes para cerca de 8,6 mil oportunidades de estágio e 2,5 mil vagas voltadas para o programa de aprendizagem em órgãos públicos e empresas privadas pelo Brasil. No estado de São Paulo, serão oferecidas 7.466 vagas em 39 endereços na capital e em cidades do interior, sendo 5.750 oportunidades de estágio e 1.716 de aprendizagem.

Para participar da Maratona de Vagas, é necessário levar somente os documentos pessoais (RG, CPF e um comprovante de residência que pode estar no nome dos pais ou parentes próximos) à unidade ou posto de atendimento mais próximo da residência. Nos locais, será possível receber atendimento da equipe Ciee e auxílio na busca de vagas, construção ou atualização do currículo e orientações sobre os serviços oferecidos pela instituição.