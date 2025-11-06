Durante a ação, foi apreendido material e equipamentos eletrônicos que serão submetidos à perícia técnica para extração e análise de dados, com o objetivo de identificar possíveis vítimas e demais envolvidos.

As investigações tiveram início em 2025, a partir de informações de inteligência obtidas pela PF em Campinas, que identificaram indícios de disseminação de material de abuso sexual infantojuvenil em ambiente virtual.

A Polícia Federal cumpriu, nesta quinta-feira (6), mandado de busca e apreensão em Jundiaí, no âmbito da Operação Mão Protetora, que apura a prática de crimes de abuso sexual infantojuvenil pela internet.

A PF não divulgou detalhes sobre o suspeito, que segue sob investigação.

Embora o termo “pornografia” ainda seja utilizado em nossa legislação (Estatuto da Criança e do Adolescente) para definir “qualquer situação que envolva criança ou adolescente em atividades sexuais explícitas, reais ou simuladas, ou exibição dos órgãos genitais de uma criança ou adolescente para fins primordialmente sexuais”, a comunidade internacional entende que o melhor nessas situações é referir-se a crimes de “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou mesmo “violência sexual de crianças e adolescentes”, pois a nomenclatura ajuda a dar dimensão da violência infligida nas vítimas desses crimes tão devastadores.

Além disso, a Polícia Federal alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco. É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.