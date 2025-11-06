A Prefeitura de Jundiaí publicou, na edição da Imprensa Oficial do último dia 31 de outubro de 2025, o Ato Normativo nº 47, que estabelece diretrizes para parcerias público-privadas voltadas à destinação de imóveis recém-lançados a famílias de classes mais baixas. A publicação cita cinco empreendimentos desenvolvidos em parceria com quatro empresas do setor imobiliário e, segundo a Secretaria Municipal de Habitação Social (SMHAB), somando 1.624 apartamentos.
As construções estão distribuídas pelos bairros Castanho, Santa Gertrudes, Medeiros e São Camilo, divisa com o Caxambu, para as famílias indicadas pela Fundação Municipal de Ação Social (FUMAS). As novas unidades devem contribuir para reduzir gradualmente o déficit habitacional de Jundiaí, estimado em 20 mil moradias.
De acordo com a publicação, as parcerias têm como objetivo ampliar a oferta de moradias populares no município, atendendo famílias com renda entre zero e seis salários mínimos. Os imóveis contemplados terão valor máximo de R$ 350 mil, com 10% das unidades destinadas a famílias com renda de até três salários mínimos e 90% para aquelas com renda de três a seis salários mínimos.
A medida integra as ações da Política Municipal de Habitação e cumpre a Lei Municipal que regulamenta as Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS II).
“Essa medida representa um avanço importante na política habitacional de Jundiaí. Ao estimular parcerias com o setor privado em áreas de interesse social, conseguimos ampliar o número de moradias destinadas às famílias de menor renda, com qualidade e localização adequada, garantindo dignidade e melhores condições de vida. Nosso compromisso é fazer com que cada vez mais jundiaienses tenham acesso à casa própria por meio de soluções responsáveis e sustentáveis”, explica o secretário de Habitação Social, Jeferson Coimbra.
Fase de formalização
É importante ressaltar que as inscrições para os empreendimentos ainda não estão abertas. Trata-se apenas da formalização das parcerias e definição das diretrizes técnicas que irão nortear os futuros processos habitacionais. De acordo com a SMHAB, as informações sobre critérios de seleção, prazos e inscrições serão divulgadas em etapas posteriores, conforme o andamento dos projetos e a conclusão dos trâmites legais.