A Prefeitura de Jundiaí publicou, na edição da Imprensa Oficial do último dia 31 de outubro de 2025, o Ato Normativo nº 47, que estabelece diretrizes para parcerias público-privadas voltadas à destinação de imóveis recém-lançados a famílias de classes mais baixas. A publicação cita cinco empreendimentos desenvolvidos em parceria com quatro empresas do setor imobiliário e, segundo a Secretaria Municipal de Habitação Social (SMHAB), somando 1.624 apartamentos.

As construções estão distribuídas pelos bairros Castanho, Santa Gertrudes, Medeiros e São Camilo, divisa com o Caxambu, para as famílias indicadas pela Fundação Municipal de Ação Social (FUMAS). As novas unidades devem contribuir para reduzir gradualmente o déficit habitacional de Jundiaí, estimado em 20 mil moradias.

De acordo com a publicação, as parcerias têm como objetivo ampliar a oferta de moradias populares no município, atendendo famílias com renda entre zero e seis salários mínimos. Os imóveis contemplados terão valor máximo de R$ 350 mil, com 10% das unidades destinadas a famílias com renda de até três salários mínimos e 90% para aquelas com renda de três a seis salários mínimos.