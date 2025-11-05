A Prefeitura de Jundiaí realiza, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), mais uma edição do Programa Campo Limpo, campanha de recebimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas. A ação gratuita será realizada na quinta-feira (13), das 8h às 14h, na Cooperativa Nossa Senhor das Vitórias (NSV), que fica na rodovia Vereador Geraldo Dias, nº 7913 – Corrupira.
A iniciativa, realizada pelas Prefeituras de Jundiaí e de Louveira, conta também com o apoio das Associações Agrícolas dos dois Municípios, da NSV e da Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo (ADIAESP).
O diretor do Departamento de Agronegócio da SMAAT, Sérgio Pompermaier, explica a importância da iniciativa. “Esta ação visa contribuir com os produtores envolvidos na cadeia de produção agrícola para o cumprimento da definição da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) para a destinação correta das embalagens.”
Pompermaier acrescenta ainda duas orientações importantes aos produtores. “A fim de dar ainda mais agilidade ao processo, o produtor que preferir poderá levar seu formulário de devolução preenchido, onde deverá incluir as informações solicitadas e quantidades. Tudo isso sem se esquecer da importância de ter realizado a tríplice lavagem das embalagens, também ilustrada no documento do formulário”, concluiu. Clique aqui para preencher o formulário.
Mais sustentabilidade
Pelo segundo ano, a campanha contará também com o recolhimento de outros plásticos de uso agrícola, como as coberturas de estufas, fechamento de laterais, lona “mulching” de canteiros e “slabs” (travesseiros de cultivo). Esta ação conta com o apoio da empresa EACEA.
Mais informações podem ser obtidas pelo telefone do Departamento de Agronegócio da SMAAT: (11) 4589-8581.