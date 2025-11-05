A Prefeitura de Jundiaí realiza, por meio da Secretaria Municipal de Agronegócio, Abastecimento e Turismo (SMAAT), mais uma edição do Programa Campo Limpo, campanha de recebimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas. A ação gratuita será realizada na quinta-feira (13), das 8h às 14h, na Cooperativa Nossa Senhor das Vitórias (NSV), que fica na rodovia Vereador Geraldo Dias, nº 7913 – Corrupira.

A iniciativa, realizada pelas Prefeituras de Jundiaí e de Louveira, conta também com o apoio das Associações Agrícolas dos dois Municípios, da NSV e da Associação dos Distribuidores de Insumos Agrícolas do Estado de São Paulo (ADIAESP).

