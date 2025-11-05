Os atletas da equipe Giko Karatê representaram Jundiaí com destaque na etapa final do Campeonato Brasileiro de Karatê, realizada no ginásio Ronaldão, em João Pessoa (PB), entre os dias 1º e 4 de novembro. O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK) em parceria com a Federação Paraibana de Karatê (FPK), reuniu mais de 2 mil competidores de 26 estados e do Distrito Federal.

O jundiaiense Heitor Fantatho foi o principal destaque da delegação ao conquistar a medalha de ouro na categoria sub-14, até faixa verde, -55 kg. Alice Cristina ficou com a prata na categoria Cadete, até faixa verde, +61 kg, enquanto Alexandre Marchetti garantiu o bronze na Sub-14, até faixa verde, +55 kg.

Também representaram Jundiaí os atletas Enzo e Manuela, que desta vez não subiram ao pódio.