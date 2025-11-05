05 de novembro de 2025
Karatecas levam Jundiaí ao pódio no Campeonato Brasileiro

Por Luana Nascimbene |
O jundiaiense Heitor Fantatho conquistou medalha de ouro

Os atletas da equipe Giko Karatê representaram Jundiaí com destaque na etapa final do Campeonato Brasileiro de Karatê, realizada no ginásio Ronaldão, em João Pessoa (PB), entre os dias 1º e 4 de novembro. O evento, organizado pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK) em parceria com a Federação Paraibana de Karatê (FPK), reuniu mais de 2 mil competidores de 26 estados e do Distrito Federal.

O jundiaiense Heitor Fantatho foi o principal destaque da delegação ao conquistar a medalha de ouro na categoria sub-14, até faixa verde, -55 kg. Alice Cristina ficou com a prata na categoria Cadete, até faixa verde, +61 kg, enquanto Alexandre Marchetti garantiu o bronze na Sub-14, até faixa verde, +55 kg.

Também representaram Jundiaí os atletas Enzo e Manuela, que desta vez não subiram ao pódio.

Sob a orientação do sensei Giko, os karatecas voltaram para casa com resultados expressivos e reconhecimento pelo desempenho. “Mais do que vencer, o importante é ver o crescimento e a superação de cada aluno. Eles representaram Jundiaí com garra e respeito”, afirmou o treinador.

