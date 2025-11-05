As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) foram prorrogadas e podem ser feitas até as 20 horas do dia 14 de novembro, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 47. O exame será aplicado no dia 14 de dezembro.
Para o primeiro semestre de 2026, as Fatecs oferecem um total de 20.375 vagas, sendo 7.870 destinadas aos candidatos do Provão Paulista. Entre as novidades estão a criação de novos cursos de bacharelado e engenharia, além da implantação das Fatecs Ilha Solteira, Paulínia e Suzano.
VEJA MAIS:
Vestibulinho Etec BeSt: inscrições prorrogadas até sexta
Evite golpes nas inscrições do Vestibulinho 2026 das Etecs
O requisito para concorrer a uma vaga é ter concluído ou estar cursando o terceiro ano do Ensino Médio ou equivalente. Quem não atender a esse quesito pode participar como treineiro.
A inscrição deve ser feita exclusivamente pelo site oficial. O candidato deve ler o Manual do Candidato, preencher a ficha de inscrição, responder ao questionário socioeconômico e optar pelo uso da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023, 2024 ou 2025, se desejar.
É possível escolher um curso como primeira opção e outro como segunda, em qualquer Fatec e período. O candidato também pode realizar até três inscrições distintas, mediante o pagamento da taxa correspondente a cada uma.
O pagamento pode ser feito em agências bancárias, via internet banking ou cartão de crédito, pela ferramenta Getnet, até 14 de novembro. A inscrição só será confirmada após a compensação do pagamento.
As Fatecs disponibilizam computador e acesso à internet para quem quiser fazer a inscrição. Cabe ao interessado entrar em contato com a unidade para saber datas e horários de atendimento.
Novidades
O Centro Paula Souza (CPS), responsável pela administração das 85 Fatecs, oferece 102 cursos superiores gratuitos no processo seletivo, incluindo seis opções inéditas, com 40 vagas cada uma, no período noturno:
Educação Física – Fatec Esportes
Engenharia Mecânica – Fatec Mogi Mirim
Engenharia Civil – Fatec São Paulo
Engenharia de Produção – Fatec São José dos Campos
Ciência de Dados para o Agronegócio – Fatec Catanduva
Gestão Pública – Fatec Itapevi
A relação completa de cursos, vagas e unidades está disponível no site oficial.
Pontuação acrescida
O Sistema de Pontuação Acrescida do CPS concede bônus de 3% para candidatos autodeclarados afrodescendentes, 10% para quem cursou integralmente o Ensino Médio em escola pública ou 13% para quem atende aos dois critérios.
Cabe ao candidato verificar na Portaria do Vestibular se tem direito à pontuação acrescida, pois a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida se as informações não atenderem às condições estabelecidas.
Dúvidas podem ser esclarecidas pela Central do Candidato, nos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596-9696 (demais localidades).