As inscrições para o processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs) foram prorrogadas e podem ser feitas até as 20 horas do dia 14 de novembro, pelo site vestibular.fatec.sp.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 47. O exame será aplicado no dia 14 de dezembro.

Para o primeiro semestre de 2026, as Fatecs oferecem um total de 20.375 vagas, sendo 7.870 destinadas aos candidatos do Provão Paulista. Entre as novidades estão a criação de novos cursos de bacharelado e engenharia, além da implantação das Fatecs Ilha Solteira, Paulínia e Suzano.

