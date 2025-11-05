05 de novembro de 2025
Novas torres de telefonia vão melhorar sinal e acesso à internet

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
Objetivo é melhorar a cobertura de sinal e a qualidade dos serviços de telefonia e internet móvel em diferentes regiões da cidade
A Prefeitura de Itupeva publicou, no Diário Oficial do Município, uma série de decretos que autorizam a cessão de uso de áreas públicas para a instalação de torres de telecomunicação. A medida tem como objetivo melhorar a cobertura de sinal e a qualidade dos serviços de telefonia e internet móvel em diferentes regiões da cidade.

As autorizações foram concedidas à empresa Winity S.A., que obteve junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a licença para implantar estações transmissoras de radiocomunicação (ETR) de pequeno porte — estruturas conhecidas popularmente como torres de telefonia.

De acordo com os decretos, a permissão é de uso gratuito e precário, o que significa que o município não terá custos e poderá revogar a autorização a qualquer momento, caso necessário. Toda a instalação, manutenção e operação das torres será custeada pela empresa, que também será responsável por eventuais danos e pela observância das normas ambientais e urbanísticas.

O prefeito Rogério Cavalin destacou que a iniciativa representa mais um passo na modernização da infraestrutura tecnológica de Itupeva.

“O investimento em conectividade é essencial para o desenvolvimento. Essas novas torres vão melhorar o sinal de telefonia e internet, beneficiando tanto moradores quanto empresas locais”, afirmou.

As torres serão instaladas em pontos estratégicos do município, conforme análise técnica da Secretaria de Gestão Pública e da Secretaria de Turismo, Agricultura e Meio Ambiente, respeitando as normas de segurança e de uso do solo previstas na Lei Complementar nº 563/2024.

