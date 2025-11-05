A Prefeitura de Itupeva publicou, no Diário Oficial do Município, uma série de decretos que autorizam a cessão de uso de áreas públicas para a instalação de torres de telecomunicação. A medida tem como objetivo melhorar a cobertura de sinal e a qualidade dos serviços de telefonia e internet móvel em diferentes regiões da cidade.

As autorizações foram concedidas à empresa Winity S.A., que obteve junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a licença para implantar estações transmissoras de radiocomunicação (ETR) de pequeno porte — estruturas conhecidas popularmente como torres de telefonia.

De acordo com os decretos, a permissão é de uso gratuito e precário, o que significa que o município não terá custos e poderá revogar a autorização a qualquer momento, caso necessário. Toda a instalação, manutenção e operação das torres será custeada pela empresa, que também será responsável por eventuais danos e pela observância das normas ambientais e urbanísticas.