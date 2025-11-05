O Programa Segurança do Motociclista reúne representantes da Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, empresas privadas, prefeituras da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) e especialistas de diversas áreas. O objetivo é compartilhar informações e promover ações concretas que contribuam para um trânsito mais seguro e com menos acidentes envolvendo motociclistas.

A Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMMT), realizou a terceira reunião dos Grupos de Trabalho (GTs) do Programa Segurança do Motociclista. Durante este encontro, representantes de uma concessionária ofereceram voluntariamente um curso de pilotagem segura para motociclistas. A parceria com a Prefeitura para viabilizar a iniciativa deve ser formalizada em breve.

Lançado em julho, o programa tem suas ações estruturadas em quatro pilares: Indicadores e fatores de risco, Educação, Engenharia e Fiscalização. As reuniões dos GTs começaram em agosto e vêm apresentando avanços significativos. “Nesta terceira reunião, tivemos progressos importantes com a apresentação dos dados do SAMU e do Hospital São Vicente de Paulo. As informações nos permitem um olhar mais aprofundado para reduzirmos os acidentes com motociclistas e seus impactos na saúde pública, nas empresas e nas famílias”, destacou Ana Paula Silva de Almeida, diretora do Departamento de Engenharia de Mobilidade da SMMT.

Participaram do encontro o coordenador médico do SAMU de Jundiaí, Marcelo Okamura, e Wladimir Ferreira, diretor técnico e líder do Centro de Traumas do Hospital São Vicente. “Buscamos uma maior sinergia entre os grupos de trabalho para reduzir a mortalidade das vítimas. É essencial compreender o impacto dos dados apresentados e valorizar as ações de Educação de Trânsito e o atendimento prestado aos cidadãos”, afirmou Dr. Marcelo.