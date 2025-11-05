A fim de ter mais economia e agilidade, Várzea Paulista, por meio da Unidade Gestora Municipal de Transporte Público e Trânsito, tem confecção própria das placas de trânsito na cidade. Com a compra dos discos e do vinil (adesivo colante) e a montagem feita por servidores, o município economiza quase aproximadamente 45% em cada placa e pode fazer a compra de forma mais rápida, atendendo à demanda exata. Isso evita ter de adquirir pacotes fechados com placas que ficariam simplesmente estocadas ou esperar dias até a entrega.

Uma placa nova custa cerca de R$ 210. Já a confeccionada internamente, com a compra do disco e do vinil, o corte do vinil e a fixação do material sobre o disco, tem um custo aproximado de R$ 115. Cada placa demora cerca de dez minutos para ficar pronta, enquanto as placas novas poderiam demorar vários dias para chegar, pois o prazo dependeria do fornecedor.

